Agricoltura e mancanza di manodopera: non si può fare a meno degli stranieri

Agricoltura, la procedura prevista dal Decreto Flussi impedisce alle aziende di sopperire alla mancanza di lavoratori

La mancanza di manodopera nel settore ortofrutticolo è diventata una vera emergenza e si somma ai problemi causati dal cambiamento climatico e l'aumento dei costi di produzione. Come sottolinea italfruit.net, stando ai dati Inps la maggior parte delle aziende agricole non assume forza di lavoro dipendente. Secondo il rapporto “Gli operai agricoli in Italia – Anno 2022” del Crea, poi, i lavoratori stanieri sono stati 362.523 nel 2022, un aumento di circa 1.000 unità rispetto all'anno precedente, e rappresentano il 36% del totale.

Il 70% degli stranieri sono extracomunitari a causa di un calo degli arrivi dall'Est Europa, con la Romania al primo posto. Per quanto riguarda la prima categoria, invece, si parla soprattutto di lavoratori da Marocco, Albania e India.

"Le domande sono ben al di sopra della disponibilità”, spiega Antonio Leonetti, avvocato specializzato in politiche migratorie, a italfruit.net parlando del Decreto Flussi che regola gli arrivi di lavoratori stranieri in Italia - Infatti, a oggi, in Italia sono 609 mila le domande di nulla osta presentate a dicembre, a fronte di 136 mila ingressi autorizzati a livello nazionale per il 2023, che aumenteranno a 151 mila unità per il 2024 e 165 mila per il 2025".

La mancanza di manodopera dipende anche da un sistema complicato che frena gli arrivi ed è un unicum a livello europeo. "Per esempio in Polonia non ci sono quote e basta presentare la domanda quando si ha necessità, ed in breve tempo si trova la quadra", afferma Leonetti.