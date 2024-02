Aldi conquista il Piemonte e si conferma "discount preferito" dai consumatori

Aldi inaugurerà un nuovo punto vendita a Torino, in Via Borgaro 96. Disponibile un parcheggio gratuito e sconti per festeggiare l'evento

Aldi domani 29 febbrao inaugurerà un nuovo punto vendita a Torino, in Via Borgaro 96 nel quartiere Borgo Vittoria. Il punto vendita nasce dalla riqualificazione di un ex fabbricato del 1911 utilizzato per il confezionamento di feltri e cartoni impermeabili e danneggatio durante la Seconda Guerra Mondiale. Come riporta italfruit.it, Aldi ha anche modificato l'asse stadale della via per realizzare nuovi parcheggi ad uso pubblico da 57 posti, aiuole e attraversamenti pedonali per ipovedenti con una pavimentazione tattile.

Il nuovo negozio di Aldi è anche green grazie a un un impianto fotovoltaico con una portata di circa 67 kWp. Sono inoltre presenti due colonnine per la ricarica delle auto elettriche con una portata di 22 Kw.

La soddisfazione dei clienti nei confronti di Aldi è stata riconosciuta per il terzo anno di fila dall'indagine pubblicata a gennaio 2024 su Altroconsumo Inchieste, che lo riconferma “Discount preferito dai consumatori”. Il supermercato per festeggiare l'inaugurazione propone anche offerte speciali in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali. Aldi si è anche impegnata ad offrire una selezione di oltre 300 prodotti essenziali, dalla pasta al latte fino a formaggi, carne e pesce, a prezzo bloccato fino alla fine di marzo 2024.