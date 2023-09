Anche l'anguria diventa di lusso. La Densuke può costare fino a 5000 euro

La Densuke è una varietà di anguria della città di Toma, in Giappone, che può costare fino a 5.000 euro al pezzo

L'anguria è il frutto amatissimo in Italia ma una particolare varietà di questo frutto in Giappone è talmente apprezzata da essere regalata agli sposi per le loro nozze. Si tratta della Densuke, un'anguria nera o con striature molto marcate dalla forma sferica e coltivata nella città di Toma, nella provincia di Hokkaido. La Densuke per ragioni di stagionalità e per le cure di cui necessita può essere prodotta solo in numero limitato e per questo motivo un singolo frutto puà costare fino a 5.000 euro.

La Densuke non è la sola varietà di anguria giapponese pregiata. Quelle cubiche, ad esempio, sono nate circa 50 anni per rendere più semplice il trasporto della frutta, in quanto occupano meno spazio. Le angurie perfette vengono utilizzate anche per l'arredo di interni, oltre che ovviamente in cucina. Per realizzare il frutto viene cresciuto all'interno di un contenitore di vetro di forma cubica. Questo metodo ne riduce il grado di dolcezza ma ha impatti positivi sulla scadenza del prodotto.