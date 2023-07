Barbie mania, arriva da Burger King il panino con la salsa rosa shocking

Barbie Burger, arriva da Burger King il panino rosa dedicato a Barbie: ecco dove trovarlo

E’ barbie mania. In occasione dell'uscita al cinema dell'attesissimo film (in Italia dal 20 luglio) con Margot Robbie e Ryan Gosling - nei panni, rispettivamente, della bambola più amata di sempre e del fidanzato Ken - tutto il mondo si è colorato di rosa. Dai vestiti al makeup, non poteva certo mancare il food all’appello. Tra le novità più sorprendenti del settore sta letteralmente facendo impazzire il web il Barbie Burger, il panino con salsa rosa (shocking) lanciato da Burger King.

La catena di fast food ha presentato su Instagram e Twitter il suo omaggio al grande evento cinematografico, per ora disponibile però solo nei punti vendita in Brasile. Si tratta di un doppio cheeseburger con carne di manzo, bacon e cheddar accompagnato da una salsa affumicata di colore fucsia, da provare in un menu con le Ken’s Potatoes (canoniche patatine fritte in un packaging brandizzato) e come dessert un Barbie Donut Shake, ossia un milkshake alla fragola con tanto di ciambella glassata (ovviamente rosa), confezionato in una scatola di cartone a forma di casa “Barbie Land”.