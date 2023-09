Bento cake, spopolano in Italia le mini-torte coreane

Bento cake, dalla Corea del Sud arrivano le mini torte perfette per la pausa pranzo

Si sa che i giapponesi hanno un etica del lavoro rigorissimo e per questo la schiscetta a Tokyo ha una lunghissima tradizione. I lavoratori nipponici infatti hanno sempre con se il bento, ovvero il tipico portapranzo che da tempo è molto popolare anche in Europa per la sua praticità e il design particolare. Oggi però nel bento non viene più contenuto soltanto un pranzo da consumare velocemente in ufficio ma anche il dolce.

Dalla Corea del Sud arriva la nuova moda delle bento cake, ovvero delle torte molto piccole che ben si adattano alle misure del portapranzo. Questi prodotti popolarissimi nei panifici coreani, solitamente monoporzione e ricorperti di glassa e decorazioni varie, ha invaso gli Stati Uniti durante la pandemia di Covid-19 quando non era possibile celebrare feste e compleanni all'estero ma solo in casa.

Le bento cake sono una soluzione semplice, divertente e gustosa non solo per chi lavora e vuole addolcire la pausa pranzo ma anche per i bambini che devono fare a merenda a scuola. Il bento poi dato che si compone di diversi scomparti può aiutare le mamme a fornire ai propri figli un pranzo variegato e sano. D'altronde il termine bento deriva dal termine gergale biandang che significa "conveniente".