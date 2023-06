Berberina, l'integratore alimentare che aiuta a dimagrire spopola sui social

Berberina, cos'è e come funziona l'integratore alimentare che aiuta a dimagrire: benefici ed effetti collaterali

Tra gli ingredienti naturali divenuti famosi ai fini del dimagrimento uno dei primi posti è sicuramente occupato dalla berberina, un composto presente in natura ricavato dalla corteccia e dalla radice di diverse piante. Non a caso, negli ultimi mesi è letteralmente spopolata su TikTok come un integratore alimentare dagli effetti "miracolosi": ad oggi si contano più di 64 milioni di visualizzazioni sull'hashtag #berberine sulla piattaforma social. Tirata in ballo da utenti appassionati all'alimentazione naturale, viene lodata come il nuovo Ozempic, ovvero il farmaco contro il diabete poi trasformato in farmaco per il dimagrimento. Ma vediamo quali sono gli effettivi benefici e, al contario, gli effetti collaterali.