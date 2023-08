Birra avvelenata, pasta con gli insetti: TikTok è il regno delle fake news

TikTok regno delle fake news alimentari: la "birra avvelenata"

TikTok, ancora una volta, si dimostra uno strumento difficile da gestire per i più giovani, che si ritrovano di fronte a contenuti falsi, inaffidabili e talvolta pericolosi. Tra le ultime novità, le fake news che riguardano i grandi brand, compresi quelli alimentari.

Come riporta la rivista Gamberorosso, ad analizzare il fenomeno è stata NewsGuard, startup americana che si occupa di contrastare la diffusione di notizie false, che ha scoperto che il motore di ricerca di TikTok indirizza gli utenti verso misinformazione e teorie cospirazioniste legate ai marchi di fama internazionale. Di cibo, ma anche moda, addirittura hobbistica. Nel mirino della piattaforma per quanto riguarda il cibo, diversi brand, tra cui Heineken: digitando il nome della birra nella barra di ricerca, i primi tre risultati suggeriti sono “Heineken conspiracy”, “Heineken androchrome” e “Heineken bill gates”. Parole chiave che includono video con teorie cospirazioniste infondate su Bill Gates e l’azienda (per esempio, si dice che l’imprenditore stia usando il brand per “iniettare roba” nel cibo). Dopo l’intervento di NewsGuard, TikTok ha rimosso alcuni di questi video.