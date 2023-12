Butter candle, arriva sui social la candela (di burro) commestibile

Nuovo trend: la candela burro ideale per ogni ricetta

Nel mondo sempre in cerca di novità culinarie, la "Butter Candle" sta diventando il nuovo fenomeno virale che ha catturato l'attenzione di food influencer e amanti della cucina. Questa non è solo una candela di burro ma un'esperienza gastronomica unica. Il trend ha preso vita negli Stati Uniti grazie a Yumnda Jawad, creatrice di tendenze dietro il profilo Feel Good Foodie su TikTok. La sua ricetta semplice e veloce per una candela di burro commestibile ha scatenato una vera e propria epidemia culinaria, coinvolgendo appassionati di cucina da tutto il mondo.

Il processo inizia con il delicato scioglimento del burro a bagnomaria, versato poi in un bicchiere di carta. Un stoppino di cotone è l'ingrediente segreto per rendere la candela ancora più affascinante. Dopo qualche ora in freezer, la Butter Candle è pronta per essere accesa e inserita al centro di una pagnotta bucata, creando così un centrotavola commestibile e irresistibile. Nonostante alcune preoccupazioni sulla sicurezza, con gli utenti che la considerano un'idea un po' rischiosa, la Butter Candle continua a spopolare sui social media. La food influencer suggerisce di aspettare una decina di minuti prima di iniziare ad intingere il pane nella candela di burro, facendo attenzione come si farebbe con qualsiasi altra candela. Sorprendentemente, alcuni chef di alto livello, come Jordan Andino del Carriage House di New York, hanno abbracciato questa novità, includendola nei loro menu come inizio del pasto.