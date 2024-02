Carlo Cracco diventa testimonial della friggitrice ad aria

Carlo Cracco è testimonial della friggitrice ad aria di Masterpro per Kasanova

Negli ultimi mesi l'elettrodomestico del momento è stata la friggitrice ad aria. Sostanzialmente si tratta di un fornetto elettrico più potente ma che in realtà non frigge, dato che non prevede l'utilizzo di grassi come l'olio per la preparazione delle pietanze. I food blogger ne hanno fatto quasi un mantra ma oggi sempre più persone hanno mangiato la foglia.

Carlo Cracco però ha deciso di prestare il suo volto come testimonial della friggitrice ad aria di Masterpro per Kasanova, insieme a altri attrezzi da cucina come pentole, padelle e robot da cucina venduti dall'azienda di casalinghi. Lo chef eredita il ruolo da Benedetta Rossi con la sua linea di attrezzi "Fatto in casa da Benedetta". La friggitrice ad aria di Carlo Cracco presenta una potenza di 1.500 W e 5 lt di capacità. Il prezzo è di 119 euro, oggi scontato a 99,90 euro.