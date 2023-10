Cesena, torna dal 6 all'8/10 il festival internazionale del cibo di strada

Cesena, apripista italiana degli street food: la 23°edizione dal 6 all'8/10

Cesena si conferma - anche quest'anno - teatro storico del cibo di strada. Infatti, prende avvio da oggi, 6 ottobre, fino a domenica 8 ottobre il festival internazionale dedicato alle specialità di tutto il mondo. Dalle bombette alle arancine, dagli arrosticini alle empanadas, in una passeggiata si poteva fare un viaggio tra le tradizioni regionali e dei cinque continenti.

Nonostante le fiere di street food non manchino in giro per l'Italia, la cittadina romagnola è stata apripista in questo senso, ideando fin dal 2000 una manifestazione culinaria che unisse le tradizioni dei produttori italiani e non. Dalle bombette alle arancine, dagli arrosticini alle empanadas, in una passeggiata si poteva fare un viaggio tra le tradizioni regionali e dei cinque continenti. La kermesse è organizzata da Confesercenti Ravenna-Cesena e Slow Food Cesena, in collaborazione con il Comune di Cesena e resta un unicum per dimensioni e professionalità coinvolte, fondata com’è, prima di tutto, sulla ricerca dell’eccellenza e della qualità delle delegazioni convocate.

Questo non sarebbe stato possibile se non fosse stato per l’intuito di Gianpiero Giordani, figura che riuniva in sé le due anime che ancora oggi sono fondamentali nell’organizzazione della kermesse, Confesercenti e Slow Food. Nel tempo - riporta Gambero Rosso, - pur con qualche episodico stop, è diventata un importante vettore di turismo e di sviluppo economico per la città romagnola, con una media di 100.000 visitatori per edizione. Si tiene da sempre al principio dell’autunno, tra Piazza della Libertà, Corso Mazzini e Piazza Giovanni Paolo II.