Ciro Amodio, Eccellè la linea di eccellenze si arricchisce di nuovi prodotti

La linea premium del brand Ciro Amodio, Eccellè, si arricchisce di nuove referenze. Le ultime nate, in concomitanza con l’arrivo della bella stagione, sono le nuove bibite analcoliche 100% italiane e a basso contenuto di zuccheri: tre bevande gassate disponibili nei gusti Cola, Aranciata e Limonata pensate per i più piccoli, ma anche per gli adulti, ottime da gustare fredde per una fresca pausa pomeridiana o da miscelare per realizzare dissetanti long drink.

Una novità interessante che dimostra la crescente voglia del gruppo campano di investire nella ricerca di prodotti di alta qualità che sappiano rispondere alle richieste dei consumatori più esigenti.

La selezione di prodotti a marchio Eccellè è molto vasta. Eccellenze selezionate tra le migliori aziende regionali e nazionali che si distinguono per storia, alta qualità e rigorosi standard produttivi. Un paniere ricco e diversificato che dà spazio a produttori e artigiani del buono che lavorano in regime di agricoltura biologica o secondo disciplinari riconosciuti e certificati. Sono prodotti che raccontano la straordinaria varietà e ricchezza agroalimentare italiana: dalla pasta artigianale all’Olio extra vergine d’oliva ottenuto esclusivamente da olive 100% italiane, alle pregiate produzioni casearie della Maremma toscana da cui provengono lo Stracchino di Sorano, il Pecorino, il Marzolino e la rinomata Caciotta Amiatina.

Il latte fresco è uno dei fiori all’occhiello della linea Eccellè: rigorosamente in vetro, di alta qualità, sia intero che parzialmente scremato, e proviene da pascoli italiani. Alle produzioni tipiche campane -come il pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop, l’albicocca pellecchiella del Vesuvio Dop- Eccellè dedica una costante ricerca e attenzione. Anche i vini sono espressione della viticoltura campana: con l’etichetta Eccellè sono proposti due classici: Aglianico e Falanghina delle Cantine Moio di Mondragone in provincia di Caserta.