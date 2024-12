Nella classifica dei 100 migliori città dove mangiare il podio è tutto italiano: la cucina più buona però non è la nostra

100 migliori città dove mangiare: Napoli, Milano, Bologna e Firenze si piazzano nelle prime posizioni. La cucina italiana, però, è seconda a quella greca

Italia e buon cibo sono un connubio indissolubile e l'ennesima conferma arrivata alla classifica delle 100 migliori città dove mangiare nel mondo stilata da TasteAtlas. Il podio infatti è tutto italiano. La lista si basa su 477mila valutazioni degli utenti e sono state prese in considerazione ben 17mila città.

Al primo posto abbiamo Napoli. Tra i piatti preferiti la pizza margherita, sfogliatelle, gnocchi alla sorrentina e spaghetti alle vongole. A seguire c'è Milano e i piatti della tradizioni come cotoletta, ossobuco e panettone. A brevissima distanza si piazza Bologna con le sue tagliatelle al ragù, tortellini in brodo e ovviamente le lasagne. Ai piedi del podio abbiamo Firenze con le sua celebre fiorentina ma anche ribollita e pappa al pomodoro. Completano la top ten: Mumbai, Roma, Parigi, Vienna, Torino e Osaka.

La cucina migliore non è quella italiana

Si potrebbe pensare che, data una presenza con importante di città italiane nei primi posti in classifica, la nostra cucina sia la preferita nel mondo ma non è così. I piatti della nostra tradizione a sorpresa si piazzano al secondo posto dietro alla cucina greca. A seguire la gastronomia messicana. Parlando di singoli piatti, la Lechona, una ricetta colombiana a base di maiale, è al primo posto. Secondo posto per la pizza napoletana, seguita da Picanha brasiliana e Rechta algerina.