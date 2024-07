Coni gelato confezionati, da Algida a Sammontana: non si salva nessuno

Coni gelato confezionati, la classifica: Valsoia il migliore ma la qualità è piuttosto bassa. La classifica completa

Con questo caldo non c'è niente di meglio di un gelato per rinfrescarsi. Dato che non si può sempre scegliere quello artigianale, ci tanti prodotti confezionati altrettanto buoni tra cui scegliere. Il problema è che non sempre il gusto è indice di qualità. Altroconsumo ha quindi condotto una ricerca prendendo in esame 150 prodotti tra gelati biscotto (24 referenze) coni gelati (41 referenze) ghiaccioli e sorbetti (26 referenze) coppe gelato (9 referenze) gelati confezionati sullo stecco (52 referenze).

L'associazione ha preso in considerazione diversi parametri tra i cui i valori nutrizionali, premiando l'eventuale presenza di fibre, ingredienti, additivi e grado di trasformazione, ovvero quanto vengono processati a livello industriale, edulcoranti e porzione consigliata.

In linea di massima i gelati testati hanno ottenuto punteggi piuttosto bassi a causa degli ingredienti, in quanto ricchi di zuccheri e grassi. Per quanto riguarda i coni gelato confezionati, tutti hanno raggiunto un punteggio tra 22 e 27 punti su 100, rientrando nella categoria di valutazione "Scarso". Il migliore è risultato il gelato Valsoia, seguito dai prodotti di Eurospint ed Esselunga.

Di seguito la classifica completa di Altroconsumo: