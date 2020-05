Consorzi del food & wine toscani, la quinta ed ultima puntata del web talk

Consorzi del food & wine toscani, la quinta ed ultima puntata nel web talk ideato da Regione Toscana. Partecipano i Consorzi del Vino Orcia, del Chianti Classico, del Pecorino delle Balze Volterrane, del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale e l’Associazione Fagiolo di Sorana

Quinta ed ultima puntata di #RET: Storie di Resilienza Enogastronomica Toscana”, il web talk show della Regione Toscana realizzato insieme a Tinto (Nicola Prudente) autore e conduttore di “Decanter” Rai Radio2, con il supporto di Fondazione Sistema Toscana e di Flod. Giovedì 28 maggio Partecipano i Consorzi del Vino Orcia, del Chianti Classico, del Pecorino delle Balze Volterrane, del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale e l’Associazione Fagiolo di Sorana. Al termine del ciclo di trasmissioni saranno state presentate un totale di 25 storie di resilienza, 25 finestre virtuali capaci di illustrare come le eccellenze agroalimentari toscane stiano affrontando l’emergenza e la riapertura graduale verso la normalità. L’ultimo dei cinque appuntamenti - tutti aperti all’interazione con il pubblico che potrà porre domande in tempo reale - è in programma giovedì 28 maggio dalle 17 alle 18. I protagonisti della puntata, incalzati dalle domande di Tinto, saranno: Donatella Cinelli Colombini presidente del Consorzio Tutela Vino Orcia, Alessandra Casini Bindi Sergardi membro del CdA per Consorzio tutela Chianti Classico, Roberto Dingacci presidente Associazione piccoli produttori del Fagiolo di Sorana IGP, Rosita Cannas vicepresidente del Consorzio di Tutela Pecorino delle Balze Volterrane DOP, Stefano Mengoli presidente del Consorzio Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. Ecco un’anticipazione dei loro interventi: Donatella Cinelli Colombini presidente del Consorzio Tutela Vino Orcia parlerà della “terapia del paesaggio” e cioè di un percorso offerto ai wine lovers che passa dal godimento dei panorami del territorio agricolo per rinfrancare il fisico e la mente. A questo scopo le cantine Orcia si sono trasformate in “cantine con vista”, attrezzando il belvedere con dei cartelli, allestiti con sedili e spiegazioni in due lingue su ciò che è visibile intorno. Infine, in questi luoghi è possibile praticare trekking nei vigneti, imparando dai cartelli didattici le varietà di vite e il ciclo biologico che porta alla produzione dell’uva. Alessandra Casini Bindi Sergardi, membro del CdA per Consorzio tutela Chianti Classico, racconterà la storia della sua famiglia, un percorso lungo 700 anni e 24 generazioni. Attraversando la peste e le guerre, la famiglia ha continuato a resistere anche nei periodi più difficili diventando simbolo di resilienza in agricoltura. Oggi, più di sempre, l’attenzione è rivolta al patrimonio umano aziendale insieme alla cura del territorio. Roberto Dingacci presidente Associazione piccoli produttori del Fagiolo di Sorana IGP illustrerà il percorso di recupero di un prodotto in via di estinzione. Oggi la produzione ha raggiunto i 100 quintali coltivati in piccoli orti lungo la Pescia, utilizzando la stessa acqua che a valle alimenta famose cartiere dove si producevano la carta per la Zecca dello Stato o per maestri d’arte come Ottone Rosai. In tempo di pandemia la Valleriana si è riempita di silenzio, ma quattro soci de Il Ghiareto - Roberto Dingacci, Rita Chelini, Piercarlo Sansoni e Sara Viti - hanno deciso di donare il prodotto alla Caritas di Pescia perché venga utilizzato nelle mense dei più bisognosi. Rosita Cannas vicepresidente del Consorzio di Tutela Pecorino delle Balze Volterrane DOP, ripercorrerà la storia del prodotto soffermandosi sulla peculiarità del caglio vegetale. La DOP è recente, la certificazione risale al 2015, ma è risultata determinante per superare la pandemia. In questi mesi la produzione non si è mai fermata tranne che per la flessione registrata dalla ristorazione. Il peggio sembra essere alle spalle e ora si lavora per una ripresa in sicurezza e per accogliere nuovamente i visitatori nel territorio di Volterra. Stefano Mengoli presidente del Consorzio Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP sottolineerà l’importanza della promozione dei prodotti DOP e IGP in un momento di forte destabilizzazione del mercato. Il Consorzio ha deciso di implementare i canali social (Facebook e Instagram) e di dare il via ad una campagna informativa che partirà a breve. E’ stato, inoltre, rinnovato il sito internet del Consorzio prevedendo sezioni dedicate all’informazione sul prodotto e al corretto utilizzo della carne in cucina anche grazie a nuove videoricette. C’è infine una importantissima sezione in cui il consumatore diventa un “membro attivo” nella lotta alle falsificazioni: attraverso un semplice form può inviare segnalazioni di eventuali situazioni di irregolarità, pubblicità ingannevole, frode o falsificazione.

Hanno partecipato alle trasmissioni precedenti (in ordine di apparizione): Fabrizio Filippi per il Consorzio di Tutela dell'Olio Toscano IGP, Sergio Bucci per il Consorzio di Tutela del Vino Morellino di Scansano DOCG, Giovanni Belli per Assocantuccini, Fabrizio Pratesi per il Consorzio di Tutela dei Vini di Carmignano, Alessandro Iacomoni per il Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP, Eleonora Ciardi per il Consorzio Tutela Chianti DOCG, Francesca Frediani per il Consorzio Tutela vini Terre di Pisa DOC, Francesco Mazzei presidente del Consorzio Tutela Vini Maremma Toscana DOC, Gionni Pruneti presidente del Consorzio Tutela Olio DOP Chianti Classico, Roberto Pardini direttore del Consorzio Tutela Pane Toscano DOP, Andrea Rossi presidente del Consorzio Vino Nobile Montepulciano DOCG, Lisanna Boschini per il Consorzio Tutela Vernaccia di San Gimignano DOCG, Virgilio Manini presidente del Consorzio Tutela Agnello del Centro Italia IGP, Daniele Rossi socio del Consorzio Tutela olio Seggiano DOP, Barbara Maffei per il Comitato Promotore Farina di castagne della Lunigiana DOP, Fabrizio Bindocci presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino, Gino Fuso Carmignani presidente del Consorzio Vini DOC Montecarlo, Carlo Santarelli presidente del Consorzio del Pecorino Toscano DOP, Fabio Viani presidente del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP e Daniele Baruffaldi presidente Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP. Al lancio del format l’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi aveva dichiarato: “Con questa iniziativa vogliamo riaccendere il confronto portando nelle case dei cittadini le storie di eccellenza delle produzioni toscane, che sono storie di luoghi, di fatica e di ingegno. Un modo per sentirci uniti in un confronto costruttivo che ci dia lo stimolo di guardare al futuro con più fiducia”. Obiettivo raggiunto e superato data la presenza massiccia dei Consorzi che hanno aderito con calore e la costante partecipazione del pubblico ad ogni puntata.

Ecco i link dove seguire la puntata di giovedì 28 maggio ore 17:

BuyFood e BuyWine

Facebook: @buyfoodtoscana - https://www.facebook.com/buyfoodtoscana/

Facebook: buywinetoscana - https://www.facebook.com/buywinetoscana/

Intoscana

Facebook: @intoscana.it - https://www.facebook.com/intoscana.it/

Youtube: intoscana - https://www.youtube.com/user/intoscana

Vetrina Toscana

Facebook: @VetrinaToscana.it - https://www.facebook.com/VetrinaToscana.it/

Youtube: VetrinaToscana - http://www.youtube.com/c/VetrinaToscana

A questo link è possibile rivedere la puntata del 30 aprile: https://youtu.be/73bedyYLzr4

A questo link è possibile rivedere la puntata del 7 maggio: https://youtu.be/HWsYp7v7tLI

A questo link è possibile rivedere la puntata del 14 maggio: https://youtu.be/OH0O-WPryzc

A questo link è possibile rivedere la puntata de 21 maggio: https://youtu.be/rtRyQnMSlFg