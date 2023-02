Cosa fare con il basilico? 4 usi in cucina

Come usare il basilico in cucina? 4 modi per sfruttarlo al meglio

Il basilico è un'erba aromatica molto popolare, comunemente utilizzata in cucina per insaporire piatti come pasta, insalate e zuppe. Il suo aroma intenso e il suo sapore dolce e leggermente piccante lo rendono un ingrediente apprezzato in molte cucine del mondo. Il basilico è anche conosciuto per le sue proprietà medicinali: è ricco di antiossidanti e vitamine, e alcune ricerche suggeriscono che può avere effetti positivi sul sistema immunitario e sulla salute del cuore.

Ecco quattro modi creativi per utilizzare il basilico in cucina.

Pesto

Il pesto è una salsa tradizionale a base di basilico, pinoli, aglio, formaggio grana e olio d'oliva. È perfetto per condire la pasta, la carne o il pesce alla griglia. Per saperne di più sulle trofie al pesto poi, dovreste imparare che questo buonissimo piatto è originario della Liguria, in Italia, e che in questa regione il pesto viene utilizzato anche come ripieno per panini e focacce.

Il pesto di basilico è molto versatile e può essere modificato in base ai gusti personali, ad esempio sostituendo i pinoli con le noci o le mandorle o utilizzando un formaggio diverso. Inoltre, essendo facilmente conservabile in frigorifero o in congelatore, è possibile prepararlo in anticipo per averlo sempre a disposizione.

Insalata

L'insalata con foglie di basilico è una semplice ma gustosa alternativa alle insalate tradizionali, che utilizza le foglie di basilico fresche al posto delle verdure più comuni. Il basilico, con il suo aroma intenso e il suo sapore dolce e leggermente piccante, si sposa perfettamente con altri ingredienti come pomodorini, mozzarella, noci e aceto balsamico, creando un'insalata estremamente gustosa e salutare. Inoltre, dal momento che il basilico è ricco di antiossidanti e vitamine, rende questa insalata non solo deliziosa ma anche nutriente. È possibile variare gli ingredienti in base ai propri gusti personali e alla disponibilità di verdure e frutta di stagione, rendendo questa insalata un'opzione ideale per un pranzo veloce ma nutriente.

Zuppa

Il basilico è un'erba aromatica molto versatile in cucina, soprattutto quando si tratta di zuppe come il minestrone. La sua fragranza e il suo sapore fresco aiutano ad equilibrare i sapori del brodo e delle verdure. Per ottenere il massimo dal basilico, si consiglia però di aggiungerlo alla fine della cottura per preservare il suo aroma e il suo sapore. In alternativa, si può aggiungere come decorazione per un tocco di gusto finale.

Cocktail

Il basilico viene utilizzato anche come ingrediente in molti cocktail, ad esempio il Mojito o il Basil Smash: basta aggiungere qualche foglia tritata a un gin tonic per un tocco di freschezza. La sua fragranza e il suo sapore si abbinano bene a molti liquori, succhi e altri ingredienti comuni in molte ricette di cocktail, purché non si esageri con la quantità, perché l’eccesso può sovrastare gli altri sapori della bevanda.