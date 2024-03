Dall'uovo senza uovo al torrone al plancton: ecco cosa mangeremo in futuro

Tutti i prodotti più strani visti alla fiera Alimentaria & Hostel: dal torrone al plancton al gin alle olive e l'uovo a base vegetale

Alla fiera Alimentaria & Hostel oltre 3.200 aziende di 68 Paesi hanno presentato alcune rivoluzionarie proposte in tema gastronomico, permettendo di fare delle plausibili previsioni su cosa mangeremo nel prossimo futuro. Grande spazi ai cibi proteici, tra yogurt, snack e persino acqua, e le alternative vegane. Tra i prodotti più interessanti citati da Gamberosso.it abbiamo la carne stampata in 3D con tanto di marezzatura ma realizzata a partire da un prodotto magro. Si può anche decidere le caratteristiche nutrizionali della bistecca.

Si passa poi al torrone di Torrons Vicens a base di placton e realizzato con la collaborazione dello chef Angél Leon. Tornando ai prodotti proteici, abbiamo lo yogurt a base di albume d'uovo chiamato Wovo, disponibile anche nelle varianti al gusto frutta. Sempre in tema di uova ci sono le chips Ouegg con il 48% di proteine.

Per chi preferisce prodotti vegetali ci sono l'hamburger Burgood a base di soli carciofi e Uobo come sostituto delle uova. Il prodotto viene realizzato con acqua, amido e proteine vegetali e secondo i suoi creatori è più equo e sostenibile rispetto alle uova tradizionali. Per quanto riguarda il beverage, invece, abbiamo il gin artigianale a base di olive Arbequina di Gaudea e la birra Thrive a zero alcol pensata per gli sportivi che hanno bisogno di recuperare energie dopo l'allenamento.