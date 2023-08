Dopo i vini italiani e il ramen Gordon Ramsay lancia una linea di surgelati

Gordon Ramsey lancia una linea di surgelati: così lo chef inglese torna a sorprendere

Ora non è più necessario recarsi in uno dei ristoranti di Gordon Ramsay per assaggiare il cibo del famoso chef britannico. Il cuoco più popolare al mondo, simbolo di numerose avventure ristorative finite sul piccolo schermo, come "Hell’s Kitchen", sta lanciando la sua prima linea di cibi surgelati. Lo rivela la rivista inglese People, secondo cui al momento la vendita è limitata alla catena di supermercati Walmart, presente soprattutto nei Paesi anglofoni.

Così, dopo aver recentemente creato una collezione di vini italiani e dopo aver firmato una linea di ramen istantaneo, lo chef stellato - premiato nella sua intera carriera con 17 stelle Michelin - si lancia in una nuova avventura imprenditoriale. La linea si chiamerà "By Chef Ramsay" e comprenderà otto pietanze associate alle feste casalinghe, come le lasagne e la Shepherd's Pie, ovvero la torta del pastore, molto popolari nel Regno Unito. “Sono entusiasta di portare i miei piatti preferiti nelle case di tutto il Paese” – racconta il volto di "Cucine da Incubo" – “mi entusiasma il fatto che questi piatti siano così disponibili per chiunque possa sperimentarli, e spero che ispirino lo chef casalingo che è in ognuno di noi“.

Ecco le proposte dal menu surgelato "By Chef Ramsay": maccheroni ai quattro formaggi, risotto ai funghi, tortino di pollo, pollo ai capperi al limone con broccoli, manzo arrosto a cottura lenta con patate, Shepherd’s Pie con verdure e purè, fish and chips, lasagne. Classici anglosassoni quindi, ma non solo. I più fortunati potranno accompagnare questa cenetta davanti alla tv, guardando Ramsay, accompagnando il tutto con un calice di vino italiano firmato Ramsay, e concludendo il dopo cena sorseggiando il gin Ramsay. Perfetto anche il tempismo: il prossimo 25 settembre infatti Ramsey tornerà su Fox, con la sua popolare serie "Cucine da Incubo" dopo quasi dieci anni di assenza, suggerendo così il programma per una "serata a tutto Ramsay".

