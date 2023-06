La storica pizza napoletana "da Michele" sbarca nei supermercati (surgelata)

La storica pizza napoletana da Michele sbarca nei supermercati in versione surgelata

La pizza margherita de L'Antica Pizzeria da Michele arriva nei supermercati in versione surgelata. La storica pizzeria di Napoli, che sforna pizze sin dal 1870, per produrre la nuova tonda si è affidata a Roncadin, azienda di Meduno in provincia di Pordenone, specializzata nelle pizze surgelate di alta qualità per il mercato italiano e internazionale.

Un impasto fatto con soli cinque ingredienti, avvolto in un film protettivo biocompostabile e un packaging in fibra vergine che consente di gustarla direttamente dal cartone. L'Antica Pizzeria da Michele sostiene che la ricetta sia molto fedele l'originale, di cui mantiene tutte le caratteristiche, "con pomodoro e mozzarella che sono gli stessi utilizzati in pizzeria". "L'impasto è frutto di 24 ore di lievitazione, la farcitura viene fatta a mano e la cottura in forno a legna su pietra lavica dell’Etna".