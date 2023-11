Eataly, 3 panettoni e un pandoro brandizzati per Natale: ricette esclusive

Eataly svela la sua sorpresa di Natale 2023: panettoni e pandori brandizzati

Eataly presenta con orgoglio - in tutti gli store a livello globale - la sua prima linea di grandi lievitati dedicati alle feste. Tre panettoni e un pandoro realizzati con ricette esclusive per regalare esperienze di gusto intense e avvolgenti. Quattro novità racchiuse in un packaging perfetto per portare in tavola l’eleganza firmata Eataly.

L’azienda, che da sempre si impegna nel racconto delle tradizioni alimentari italiane più autentiche, ha scelto di inaugurare la linea di prodotti prossimi ad essere presentati e che porteranno la firma del brand, proprio con i più classici dolci italiani delle feste. Arrivano così panettoni e pandoro realizzati con una ricetta pensata per gratificare gli amanti della tradizione e per renderli disponibili in tutti i 50 punti vendita globali del Gruppo, garantendo eccellenza e qualità a tutti gli appassionati di Made in Italy.

Il panettone Arancia e Cioccolato di Eataly per Natale 2023



Panettoni e pandori Eataly: le ricette esclusive

Nascono, quindi, il Panettone Classico, quello Arancia e Cioccolato, la versione accompagnata da Crema al Pistacchio e il Pandoro, preparati con un processo produttivo attento e una lunga lievitazione data dall’utilizzo di lievito madre naturale. L’attenzione nella scelta delle migliori materie prime ha privilegiato solo burro da panna piemontese, uova fresche, nocciole Piemonte IGP delle Langhe, pregiate gocce di cioccolato fondente italiano, scorze d'arancia italiana candite, morbida uvetta, vaniglia del Madagascar e la crema al pistacchio tostato da spalmare al momento.

Il pandoro Eataly per il Natale 2023



Panettoni e pandori Eataly, le confezioni regalo

Le novità non finiscono qui. Oltre alla linea di panettoni e pandoro, debuttano quest’anno anche le nuove confezioni regalo: nove preziose scatole regalo, il cui packaging è disponibile in due misure differenti, tutte certificate FSC (Forest Stewardship Council). Le box contengono solo il meglio dell’enogastronomia del Bel Paese: dagli immancabili dolci delle feste alle eccellenze regionali, dagli oli evo pregiati provenienti da diverse cultivar ai salumi più tipici del territorio italiano, fino alle paste da pastifici artigianali e bottiglie di vino selezionate dalle enoteche di Eataly. Per gli amanti del buon bere, infatti, il regalo perfetto è una delle oltre 5.000 etichette delle grandi enoteche del Gruppo: tra denominazioni più conosciute e piccoli vignaioli, passando per numerosi grandi formati e oltre 400 bollicine per brindare alle feste.

Il panettone al pistacchio di Eataly per il Natale 2023



Per finire, non possono mancare le tantissime esperienze fruibili direttamente nei negozi, perfette per un regalo diverso dal solito, tra corsi di cucina, speciali card prepagate per la spesa, eventi o cene e proposte uniche dei cofanetti Eatinerari. Senza contare le degustazioni di panettoni e pandori firmati Eataly o creati da celebri artigiani che concorrono a portare ad oltre 60 il numero di possibili varianti e marchi acquistabili - e periodicamente in degustazione - presso Eataly, oltre alla possibilità di scoprire il meglio delle produzioni tipiche delle feste italiane.