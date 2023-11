Eden Gold, la pera del futuro ha la forma di mela: il nuovo snack "ibrido"

Eden Gold rivoluziona il mondo della frutta: la nuova pera simile a una mela

Eden Gold, una varietà di pere che ha conquistato il palato e l'attenzione dei suoi consumatori. "Frutto" dell'ingegno creativo del rinomato esperto israeliano Ben Dor, questa nuovo genere di pere ha già varcato i confini, debuttando in esclusiva sul mercato italiano grazie a Greenyard Fresh Italy, che ha chiaramente orientato la sua strategia verso la promozione del frutto come uno snack di tendenza, puntando a coinvolgere le fasce più giovani di consumatori.

Eden Gold si distingue per la sua combinazione unica di croccantezza, dolcezza e succosità, solitamente riservate alle moderne varietà di mele. Tuttavia, è proprio questa caratteristica a sorprendere chiunque l'assaggi, offrendo delle percezioni sensoriali completamente nuove. Mentre solitamente associamo tali qualità alle mele, Eden Gold® ha sovvertito queste aspettative, proponendo un ibrido gustativo che fonde l'aspetto e la consistenza delle mele con la succosità e il sapore tipici delle pere."

Ma l'innovazione non si ferma solo al gusto del frutto e si riflette anche nella sua presentazione sul mercato. Difatti, è stato posto particolare accento sul suo packaging, per suscitare un notevole impatto visivo sul suo consumatore. Un colore blu Dodger, impreziosito da disegni stilizzati di pere gialle e bianche, Eden Gold è venduta in un vassoio contenente 4 frutti da 500 grammi, interamente realizzato in cartone (compreso il coperchio). Il prezzo promozionale di 1,49 euro per pezzo, equivalente a 3 euro al chilogrammo, ha reso l'offerta particolarmente accattivante, soprattutto considerando il calibro ridotto (55-65). Anche durante il periodo non promozionale, il prezzo di 1,99 euro per pezzo rimane competitivo, confermando un interessante rapporto qualità-prezzo.