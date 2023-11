Esselunga punta sulla frutta esotica: arrivano i prodotti Natura Matura

Esselunga ha dedicato uno scaffale ai prodotti di alta qualità di Natura Matura

Solitamente le grandi catene di supermercati scelgono di affiancare i prodotti di alta qualità ad articoli di fascia più bassa, in modo che il cliente possa confrontarne le caratteristiche. Esselunga invece ha deciso di dedicare uno scaffale alla linea Natura Matura nel suo punto vendita di Pioltello che occupa quasi la metà del reparto. Sullo scaffale troviamo uva senza semi, papaya Golden e Formosa, ananas, banane e bananito, mango, avocado Hass, kiwi verde e giallo.

Esselunga per i prodotti Natura Matura ha scelto una grammatura particolare per alcune confezioni. Il kiwi, ad esempio, è posto un vassio di cartone da 250 g che contiene due frutti. In questo modo è possibile proporlo a un prezzo interessante. L'unico libera è che la linea Natura Matura propone sì prodotti di alta qualità ma per ora limitati alla frutta esotica.