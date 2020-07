Farmo lancia la sua piattaforma di e-commerce per il cibo gluten free

Farmo, azienda italiana leader del gluten free, in occasione dei suoi primi 20 anni di attività, lancia il suo portale di shopping online, una piattaforma e-commerce di ultima generazione ideata e realizzata per lo sviluppo globale del brand.

La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo shop.farmo.com, si aggiunge all’altro canale di vendita digitale, ovvero l’Amazon Store. Basta un click per far arrivare anche nei luoghi di vacanza un’ampia scelta di prodotti gluten free.

Dalla pasta ai prodotti da forno, ai mix di farine speciali. Tutto certificato secondo lo standard GFCO dal Gluten Intolerance Group, certificazione numero uno al mondo del “senza glutine”, ISO, Kosher, GFCP e Fair Trade.

L’impegno di Farmo è quello di offrire a tutti i consumatori, anche i più esigenti, prodotti dal gusto eccellente che mantengano elevate caratteristiche nutrizionali e organolettiche. Per far questo l’azienda lombarda seleziona materie prime e ingredienti di elevata qualità, garantendo la massima sicurezza nei processi produttivi.

Per assicurare una continua innovazione di prodotto seguendo i due “dogmi” del gusto e del nutrimento, Farmo conta su un team di specialisti in Ricerca & Sviluppo. Tutto viene selezionato, sviluppato e prodotto all’interno dell’azienda. Anche Pasta Blu Farmo nei formati classici, adatti anche a paste fredde o alle ricette della cucina Mediterranea, regine della tavola estiva da gustare con gli amici.

Spaghetti, penne e fusilloni. Ora basta un click!

Gli ingredienti selezionati della linea di Pasta Blu Farmo nei formati classici senza glutine sono la farina di mais e il riso integrale, preziosi alleati, proposti nell’elegante packaging, completamente riciclabile in confezioni da 250 grammi.

Tra le ricette estive non può mancare la Pasta alla Norma con Fusilloni Farmo: quattro ali e buco al centro, da veri buongustai. E la forma è sostanza.

La scelta del formato è la base di un piatto di successo e, al di là dell’aspetto estetico, le quattro ali e il buco al centro conferiscono ai Fusilloni Farmo più volume, adattandosi a qualsiasi condimento e variante. Ottima la Pasta alla Norma, il piatto Mediterraneo per eccellenza! Per rendere migliore la qualità della vita (non solo dei celiaci), coniugando benessere e bontà Made in Italy. Grazie alla selezione rigorosa delle materie prime, all’attenzione e alla cura nella preparazione, FARMO garantisce proposte gourmet e allo stesso tempo leggere e di elevata digeribilità, per non rinunciare all’autentico gusto italiano in totale sicurezza.

PASTA ALLA NORMA GLUTEN FREE Ingredienti per 4 persone

Pasta Farmo formato Fusilloni 320gr

Melanzane fresche 350gr

Pomodori pelati o polpa di pomodoro. 400gr

1 spicchio d'aglio

Ricotta salata quanto basta

Olio EVO

Basilico fresco

Sale e Pepe

Tagliate le melanzane a listarelle o a dadini, mettetele in uno scolapasta, ricoperte di sale, per circa 20 minuti, per togliere il liquido in eccesso.

Sciacquatele per evitare che siano eccessivamente sapide.

Riscaldate bene abbondante olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e friggete le melanzane, poche alla volta. Scolatele e posizionatele sulla carta assorbente, per eliminare l’olio in eccesso. Soffriggete lo spicchio d’aglio in una padella, versate i pomodori pelati, salate e fate cuocere per 10-15 minuti. Cuocete i Fusilloni Farmo, scolateli e versateli nella padella col pomodoro. Aggiungete parte delle melanzane e mescolate. Servite aggiungendo le restanti melanzane, le foglie di basilico e grattugiate la ricotta salata. Buon appetito!