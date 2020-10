Feudi di San Gregorio e Carmasciando, un percorso all'insegna delle eccellenze

Feudi di San Gregorio rafforza e consolida la collaborazione con Carmasciando, l’azienda agricola che nasce nel 2016 dal sogno del giovane imprenditore irpino Angelo Nudo insieme ad Antonio Capaldo, già proprietario della cantina irpina. Lo fa dando inizio ad un percorso di degustazione in cantina alla scoperta dei formaggi Carmasciando in abbinamento ai vini alla presenza di Angelo Nudo, che guiderà gli ospiti due volte a settimana anche alla scoperta del territorio irpino più autentico.

Carmasciando è un’azienda agricola specializzata nella produzione e nell’affinamento dei formaggi irpini, controllando tutta la filiera: allevamento, produzione e affinamento. Un gioiellino situato nell’oasi di Carmasciano, lungo sei ettari in cui pascolano 450 pecore, e che si caratterizzano per la presenza della Mefite. Quest’ultima è un laghetto fangoso che emana gas dal sottosuolo (dove già Virgilio collocava la porta degli inferi) eccezionalmente favorevole ad una produzione casearia pregiata, poiché i depositi delle esalazioni sulfuree rendono i pascoli circostanti ricchi di minerali a vantaggio della qualità nutrizionale delle erbe di cui si nutrono le pecore. Nel caseificio all’interno dell’azienda, poi, il latte viene lavorato crudo in modo che resti vivo, così da conferire al prodotto finito un sapore profondo e una forte identità. A questo segue l’affinamento, che trasforma alcuni formaggi caratterizzandoli con i profumi tipici dell’Irpinia - erbe selvatiche, sottobosco, frutta secca, funghi e tartufi- per offrire esperienze organolettiche armoniche e stimolanti.

Un modo nuovo per Feudi di San Gregorio di raccontare il territorio anche attraverso le eccellenze gastronomiche che operano attivamente nella verde Irpinia.