Follia negli USA, in coda alle 4 del mattino per una borraccia Stanley

Negli USA le persone si sono calpestate tra loro pur di accaparrarsi la versione limitata della borraccia Stanley

Complice una maggiore attenzione all'ambiente, negli ultimi tempi le borracce sono diventate sempre più di moda. Una in particolare, la Stanley Quencher da 40 once dai colori pastello, è la preferita dagli influencer e infatti è virale su Tik Tok. Molto di questo successo nasce da una inaspettata ma efficace mossa di marketing.

Tempo fa sui social era diffuso un video che mostrava un'automobile in fiamme. All'interno, tra i resti carbonizzati si vedeva una borraccia Stanley ancora intatta con tanto di bibita e ghiaccio. L'azienda quindi non solo ha regalato alla proprietaria un'altra borraccia ma anche una nuova auto. Anche per questo il fatturato di Stanley è salito a 750milioni di dollari nel 2023 secondo la CNBC.

L'isteria per queste borracce è stata tale che settimana scorsa i negozi di Target che le vendono sono stati letteralmente presi d'assalto per i saldi di San Valentino fin dalle quattro del mattino. Le persone si sono anche calpestate tra loro pur di accapparrarsi la Stanley limited edition realizzata in collaborazione con Starbucks e dall'iconico colore Winter Pink. Il prezzo per queste borracce va da 45 a 55 dollari.