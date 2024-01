Starbucks a Napoli, la burocrazia ritarda la riapertura in Galleria Umberto I

I tempi della burocrazia ha ritardato l'apertura di Starbucks e Mondadori in Galleria Umberto I a Napoli

I fan napoletani di Starbucks dovranno attendere ancora un po' per gustare le proprie bevande preferite. Come riporta Il Mattino, il gigante del caffè avrebbe dovuto aprire il suo store in Galleria Umberto I entro la fine dell'anno ormai trascorso ma causa dei permessi della Scorintendenza il progetto è stato ritardato. Stesso discorso anche per Mondadori.

Il primo gennaio è stato firmato il codumento per la "valorizzazione dell’ambito urbano" e la prossima settimana arriverà il calendario dei lavori per la riqualificazione della Galleria. I cantieri per Starbucks dovrebbero partire solo entro fine mese ma per l'installazione dei cancelli notturni, conferma la vicesindaca e assessore all’Urbanistica Laura Lieto, bisognerà aspettare la primavera.

"Il Comune - si legge nel documento - si è impegnato a farsi carico degli interventi di ristrutturazione, adeguamento e allestimento dell’immobile individuato all’interno della Galleria Umberto I e messo a disposizione da Sidief S.p.a, ai fini della creazione di una sezione del Comando di Polizia Locale a presidio della Galleria".