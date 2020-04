Grandi winemaker italiani raccontano la vita delle aziende durante isolamento

I protagonisti del vino italiano tra gli ospiti della serie lanciata da Italian Wine Podcast

Lamberto Frescobaldi, Oscar Farinetti, Marilisa Allegrini. Sono alcuni dei protagonisti del vino italiano che nei difficili momenti dell’isolamento sociale dovuto al Coronavirus, si confronteranno con il pubblico nel corso della serie lanciata da Italian Wine Podcast. #iobevoacasa - The Lockdown Series è infatti il format del nuovo appuntamento digitale, lanciato da Italian Wine Podcast, dedicato al vino italiano nel mondo. Ogni lunedì alle 14.30, i volti più noti dell’enogastronomia intervisteranno i protagonisti della produzione vitivinicola del Belpaese in modo ironico e spensierato. L’obiettivo è quello di raccontare la vita quotidiana dei grandi winemaker italiani durante l’isolamento, spaziando dalla buona cucina ai vini preferiti, e condividere con il pubblico aneddoti e trucchi per la sopravvivenza a casa. Il vino, che per sua natura è un mezzo di comunione e unione, avrà la missione di portare un po’ di allegria ed evasione durante i tempi incerti della quarantenae del “lockdown”. Durante ogni puntata, che andrà in onda fino a luglio al link www.italianwinepodcast.com si potrà scoprire il mondo di personaggi iconici come il Presidente del Gruppo Frescobaldi Lamberto Frescobaldi, il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, Matteo Ascheri del Consorzio di Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, il Direttore del Consorzio Prosecco Doc Luca Giavi e Giancarlo Gariglio, curatore della guida di Slow Wine. “Noi siamo a Nipozzano, un posto fantastico vocato soprattutto per Sangiovese e Cabernet. Qui produciamo vini che prendono riconoscimenti internazionali che appagano il lavoro di chi segue ogni giorno ciò che accade in vigna e in cantina - commenta Lamberto Frescobaldi, che andrà in diretta lunedì 4 maggio alle ore 14,30 italiane - luoghi nei quali la natura è sempre protagonista e continua il suo cammino verso la vendemmia 2020, che al momento procede rispettando tutti i suoi tempi perfetti. Non vedo l’ora che il mondo si riapra per poter andare nuovamente in tutte le grandi città del mondo e degustarlo assieme ai tanti entusiasti del Made in Italy”. Il progetto nasce da un’idea che Stevie Kim, creatrice di Italian Wine Podcast, ha perfezionato assieme a Gino Colangelo, a capo dell’azienda di comunicazione newyorkese Colangelo & Partners che sottolinea: “È una serie che riserva molte sorprese per gli enoappassionati, curiosi di sapere cosa bevono i grandi del vino. È un’occasione per entrare nel loro quotidiano in un momento molto speciale”. Italian Wine Podcast è un progetto podcast in inglese dedicato all’Italian Wine People e al mondo del vino italiano. Arrivato alla sua terza stagione, va in onda su SoundCloud, iTunes, XimalayaFM (per la Cina) e sul sito ufficiale, informando, educando e intrattenendo gli ascoltatori con interviste a celebri winemaker e critici di diverse regioni del nostro Paese.Lo scrittore del vino Monty Waldin, main host di Italian Wine Podcast da tre anni, spiega così perché questo strumento di comunicazione è secondo lui particolarmente efficace: “Il format del podcast permette una fruizione trasparente, facile e totalmente priva di frizioni: non c’è alcun filtro tra il pubblico e l’intervistato. Per questo regala una sensazione di intimità nell’ascolto di storie familiari, di vini, di innovazione e branding, di vendite o tendenze di mercato”.