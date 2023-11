Guardare il telefono la sera del cenone? Il parere a sorpresa degli psicologi

Secondo gli psicologi guardare ogni tanto il telefono durante i cenoni "rilassa e permette di tornare a essere più presenti con le persone attorno"

Le feste stanno arrivando e con esse i grandi pranzi e cene con parenti e amici. Per alcuni sono una gioia ma per altri sono una tortura. In più spesso le conversazioni a tavola non fanno che acuire tensioni in famiglia. Classica la domanda sui fidanzato/a o quando si ci laurea. Solitamente il galateo prevede che non si debba guardare il telefono mentre si è seduti a tavola ma pur di salvarsi da noia e irritazione non si riesce a fare a meno di fissare lo schermo.

Sono gli stessi psicologi a dare l'ok all'utilizzo a tavola dello smartphone durante le feste, in quanto questi dispositivi sono ormai la quotidianità e separarcene può contribuire a produrre uno stato di ansia. "Se ti distrai pensando a cosa puoi perderti, - spiega Kia-Rai Prewitt, psicologa alla clinica di Celveland - probabilmente non stai prestando attenzione a ciò che hai di fronte". La cosiddetta Fomo, ovvero la paura di essere tagliati fuori e perdere il filo, peggiora la situazione a casa. Meglio "concedersi di guardare i messaggi e le mail di tanto in tanto, naturalmente con misura e nel giusto contesto". Ovviamente non si dovrebbe guardare il telefono nei momenti clou della cena come il brindisi, ma tra un antipasto e il primo si può fare.

"Una volta visto cosa succede nel mondo virtuale, ci si rilassa e si torna a essere più presenti con le persone attorno, più di quanto accadrebbe se ci si imponesse di staccare il telefono", continua la psicologa. Lo smartphone può addirittura diventare uno spunto di conversazione, ad esempio mostrando le foto delle proprie vacanze, ma anche un divertente passatempo per tutti.