Happy Panettone anticipa il Natale a Milano, eventi-degustazioni. E Borghese..

"Happy Natale Happy Panettone", weekend con di eventi dolcissimi a Milano

A Milano fino a domenica 26 novembre a Palazzo Catiglioni l'evento dedicato ai Panettoni artigianali. Ospiti d’onore lo chef Alessandro Borghese e il campione del mondo di cioccolato Davide Comaschi. "Happy Natale – Happy Panettone", un weekend di degustazioni e masterclass: ecco il programma completo

"Happy Natale – Happy Panettone", degustazioni e masterclass: Milano dolcissime questo weekend

Al via - fino a domenica 26 novembre - la quinta edizione di Happy Natale Happy Panettone - con Artisti del Panettone - l’evento aperto al pubblico dedicato al panettone artigianale. Happy Natale Happy Panettone è organizzato da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con il supporto di Fiera Milano e la collaborazione di MNcomm, Food Media Factory, APCI-Associazione Professionale Cuochi Italiani; il contributo di Chocolate Culture e Da Vittorio con il campione del mondo del cioccolato Davide Comaschi, Alessandra Pirola Baietta, event & wedding planner e Caffè Scala, il presidente dei Panificatori Matteo Cunsolo e il supporto degli allievi del Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo. La manifestazione è patrocinata da Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi.

La kermesse – gratuita e accessibile mediante registrazione online e fino ad esaurimento posti – si svolge all’interno dello storico Palazzo Castiglioni in stile Liberty (sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47) e invita il pubblico a immergersi nella magia delle feste con un goloso percorso di avvicinamento al Natale, che si snoda attraverso l’Arte della Tavola, i menù natalizi con i cuochi di Apci, la proclamazione del miglior panettone artigianale d’Italia e le degustazioni guidate dagli Artisti del Panettone.

"Happy Natale – Happy Panettone", masterclass e non solo. Fiocchetto rosso per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Il lungo weekend dedicato al panettone artigianale, che inizia con la masterclass della event&wedding planner Alessandra Pirola Baietta e Caffè Scala dedicata alla Tavola del Natale e la masterclass sulla storia e le tradizioni nella tavola delle feste natalizie a cura di Susanna Manzin di Pane e Focolare, prosegue domani, sabato 25 novembre, con talk e degustazioni a tema Christmas Day. Oggi e sabato, a presentare gli appuntamenti di Happy Natale Happy Panettone, Irene Colombo.

Sabato 25 novembre il pubblico accreditato potrà prima scoprire le proposte studiate dai cuochi di APCI per un pranzo di Natale tradizionale, vegetariano o innovativo, e poi gustare una dolce merenda con il maestro del cioccolato Davide Comaschi e il presidente dei panificatori Matteo Cunsolo. Federico Trobbiani, Giuseppe Postorino (1 stella Michelin), Marzia Riva, Fabio Zanetello e Fabrizio Ferrari gli chef APCI coinvolti durante la giornata. Sabato si conclude con l’aperitivo esotico di Natale, dopo aver dato spazio anche ai consigli sotto l’albero di Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi senza dimenticare i più fragili nel momento di riflessione con Ludovica Iaccino di WeWorld Onlus.

Sabato 25 novembre, ai presenti, sarà dato un fiocchetto rosso in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Domenica 26 è la volta del gotha della pasticceria italiana con la finale del concorso “Artisti del Panettone”: alle ore 12 proclamazione del miglior panettone tradizionale senza glassa, votato da una giuria di giornalisti esperti. Special guest sul palco della premiazione lo chef Alessandro Borghese. Nel pomeriggio seguiranno le degustazioni dei 19 lievitati degli “Artisti del Panettone”, la cui squadra è capitanata quest’anno da Sal De Riso, vincitore uscente del concorso, e vede schierati Andrea Besuschio, Luigi Biasetto, Francesco Borioli, Lucca Cantarin, Roberto Cantolacqua, Diego Crosara, Sandro Ferretti, Salvatore Gabbiano, Santi Palazzolo, Giuseppe Pepe, Mattia Premoli, Giovanni Ricciardella, Roberto Rinaldini, Paolo Sacchetti, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Carmen Vecchione e Andrea Zino. CioccolaTiAmo, Panettone da Nord a Sud, Panettoni Inebrianti sono alcuni dei titoli degli appuntamenti con i pasticceri. L’evento si concluderà con la degustazione dedicata al Panettone all’Happy Hour: sul palco anche il flair bartender Giorgio Facchinetti che proporrà il cocktail perfetto da abbinare al dolce iconico del Natale.

Happy Panettone 2023, gli appuntamenti in programma

venerdì 24 novembre ore 15.15 – 18

15:30 LA TAVOLA DI NATALE: TRADIZIONI, CONSIGLI E DECORAZIONI PER LE FESTE

17:00 STORIA, CULTURA E SOCIALITÀ NELLA TAVOLA DELLE FESTE NATALIZIE

sabato 25 novembre: ore 10.15 – 19

10:30 A NATALE PORTA IN TAVOLA LA TRADIZIONE MENEGHINA

11:30 INNOVAZIONE SULLA TAVOLA DELLE FESTE

12:30 CONSIGLI SOTTO L’ALBERO DI SANA ALIMENTAZIONE E CORRETTI STILI DI VITA

13:00 CAMBIA IL COLORE DEL LORO NATALE

15:00 GREEN CHRISTMAS, IL NUOVO PRANZO DI NATALE

16:00 IL MONDO IN UN PANETTONE: FARINE E SAPORI DA OGNI ANGOLO DEL PIANETA

17:00 A NATALE PANE E FONDENTE

18:00 L’APERITIVO ESOTICO DI NATALE

domenica 26 novembre: ore 11.30-18.30

ORE 11:30: APERTURA AL PUBBLICO

ORE 12: PREMIAZIONE DEL CONCORSO ARTISTI DEL PANETTONE

ORE 14.30 -18:30: DEGUSTAZIONI DEI LIEVITATI ARTIGIANALI CON GLI ARTISTI 14.30 SEMPLICE, BUONO E GOLOSO: DAL PANDORO AL PANETTONE AL CIOCCOLATO E FANTASIA

15.00 PANETTONI INEBRIANTI: TRA PROFUMO DI AGRUMI E NOTE AVVOLGENTI DI VANIGLIA

15.30 TUTTI FRUTTI: LIEVITATI FRESCHI PER NATURA

16.00 CIOCCOLATIAMO: TUTTE LE DECLINAZIONI DEL CIOCCOLATO PER UN PANETTONE GOLOSO

16.30 PANETTONE DA NORD A SUD: I SAPORI DEL LIEVITATO LUNGO LO STIVALE

17.00 A OGNUNO IL SUO LIEVITATO: tradizionale o creativo?

17.30 IL PANETTONE ALL'HAPPY HOUR: è sempre l'ora del re delle feste

Abbinata alle iniziative sul panettone, torna inoltre la mappa realizzata da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per scoprire quali sono le pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale secondo la ricetta della tradizione indicata nell’apposito disciplinare

Happy Natale Happy Panettone sostiene

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI: Volontari della Fondazione sono presenti oggi e domani, sabato, per la vendita del “Panettone per la ricerca”. Il ricavato andrà a supportare il lavoro dei migliori ricercatori impegnati a trovare cure e terapie innovative per bambini e adolescenti malati di tumore.

WEWORLD ONLUS: lo staff di WeWorld Onlus nella giornata di sabato dialogherà col pubblico presentando i programmi nazionali e internazionali oltre alla campagna natalizia che sostiene i progetti contro la malnutrizione di bambine e bambini