Hero sandwich, il panino gigante degli italiani emigrati in USA

Hero sandwich, come nasce il panino che immediatamente si associa a Little Italy. Viene farcito con polpette al sugo, chicken parm e tanti altri ingredienti

Negli USA sono molto apprezzi gli hero sandwich, ovvero i panini super farciti strettamente legati alla tradizione degli emigrati italiani in America. Non è chiaro da cosa prenda il nome ma sappiamo che nasce all'inizio del ventesimo secolo a New York. I nostri connazionali che cercarono fortuna oltre oceano scoprirono infatti che affettati e formaggi costavano meno che in Europa. Da qui nasce il panino molto farcito dalla forma allungata che viene chiamato "submarine" o "sub". Si ritiene che fosse il pranzo preferito per i manovali italiani.

Il nome "hero sandwich" invece pare sia nato dai salumieri e gastronomie di quella che sarebbe diventata Little Italy, stupiti dall'appetito eroico dei propri clienti. Sappiamo però che il nome compare per la prima volta nel 1936 in una recensione della critica culinaria Clementine Paddleford su New York Herald Tribune. "Bisogna essere un eroe per finirne uno", commentava riferendosi alle dimensioni del panino.

L'hero sandwich sono venduti in diverse varianti ma per lo più sono tutte caratterizzate da un pane lungo e morbido di tipo ciriola, conosciuto oggi come "hero roll" o "sub roll". All'interno si mettono salame, prosciutto, mortadella, capocollo (chiamato "gabagool" dagli americani") e formaggi come provolone o mozzarella. Per il condimento vengono proposte lattuga, pomodore, cipolle e peperoni sott'olio. Il panino viene poi irrorato di olio d'oliva e aceto e condito con altre erbe e spezie.

C'è anche chi nell'hero sandwich mette roast beef, fesa di tacchino, cheddar o formaggio americano. Il più iconico, però, è forse quello con le polpette al sugo con una spolverata di parmigiano o pecorino grattugiato o con la famosa chicjen parm, ovvero il pollo alla parmigiana. Non mancano poi le versioni vegetariane o vegane con verdure arrostite, tofu marinato e salumi a base vegetale.