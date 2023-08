La Thailandia si sogna anche a tavola: alla scoperta del famoso Pad Kaphrao

La Thailandia in tavola: alla riscoperta del famoso Pad Kaphrao

C’è un piatto che è impresso nella cultura gastronomica della Thailandia ma all’estero non riesce a riscuotere lo stesso successo. Stiamo parlando del Pad Kaphrao, una specialità a base di basilico santo (tulsi) fritto, carne macinata e verdure che rappresenta una vera e propria istituzione nazionale al punto che le autorità locali hanno deciso di organizzare la prima competizione per premiare la ricetta migliore e trovare il modo di promuovere il Pad Kaphrao. E c’è anche chi scommette che potrebbe diventare uno dei trend gastronomici dei prossimi anni, come il quotidiano britannico The Guardian che ha dedicato un lungo articolo a questa specialità.

Secondo gli chef il Pad Thai è più famoso a livello internazionale per via del suo nome ma anche perché non è piccante, e forse più facile da mangiare. Inoltre, alla base del grande successo del Pad Thai ci sono gli sforzi del federmaresciallo Plaek Phibulsongkram, noto anche come Phibun, un ammiratore di Mussolini che divenne primo ministro tailandese nel 1938. Phibun ideò una serie di provvedimenti per rafforzare l'identità nazionale – tra cui quello che cambiò il nome della nazione da Siam a Thailandia – che riguardavano usi, costumi, lingua e cibo.