I formaggini fanno male? Ecco la marca che fa male al cuore e al colesterolo

I formaggini fanno male? Ecco la marca da evitare

I formaggini sono un alimento molto pratico per famiglie di tutto il mondo, dato che piacciono a grandi e piccini per il loro sapore ricco e la facilità d’uso. Se di qualità sono una fonte concentrata di proteine e calcio importanti per la crescita ma anche per la riparazione delle ossa. Molti formaggini contengono infatti grassi salutari come gli acidi grassi omega-3 che sono importanti per la salute del cuore e del cervello. Ma non è così per tutti. Vediamo quali.

Secondo quanto riporta il sito Cefalunews, ci sono alcuni formaggini che possono contenere molti grassi saturi che la ricerca scientifica associa all’aumento del colesterolo cattivo nel sangue e quindi un consumo eccessivo di questi può contribuire al rischio di malattie cardiache. Diverse marche di formaggini contengono molto sale aggiunto che provoca l’ipertensione ed è un fattore di rischio per le malattie legate al cuore. Alcuni contengono anche additivi e conservanti che potrebbero avere effetti negativi sulla salute cardiovascolare.

Ci sono poi i formaggini aromatizzati che possono contenere zuccheri aggiunti che influiscono sul metabolismo del glucosio e quindi anche sulla salute cerebrale perchè livelli instabili di glicemia nel sangue possono influenzare la nostra funzione cognitiva. Anche se non esiste un consenso scientifico sugli effetti negativi dei formaggini sulla memoria questi prodotti potrebbero non possedere i nutrienti chiave per la salute cerebrale come le vitamine del gruppo B e gli antiossidanti. I formaggini infine possono avere un effetto negativo sul colesterolo perchè contengono grassi saturi, sale e zuccheri aggiunti.

In conclusione, la marca di formaggini che fa male al cuore, alla memoria e al colesterolo è quella che nell’etichetta che si trova sulla confezione non offre dati precisi sulla provenienza dei formaggi utilizzati per la loro preparazione. Alcuni formaggini sono prodotti con formaggi scadenti e per questo dentro si trovano quantità enormi di sale, additivi, conservanti e zuccheri aggiunti che servono a mascherare il tutto.