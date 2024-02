Il gelato all'aglio è una bomba. La scoperta in una gelateria torinese

Il gelato all'aglio di Carigliano di Ottimo! Buono a Torino è tra i preferiti del Gambero Rosso

Il 22 gennaio Gambero Rosso ha presentato al Sigep la sua guida Gelaterie d'Italia 2024 e tra le conferme c'è Ottimo! Buono di Torino con i suoi Tre Coni. In particolare la rivista di enograstronomia sottolinea l'eccelenza della sua ultima creazione svelata alla Fiera di Rimini: il gelato all'aglio di Carigliano. Il nuovo gusto segue altre scelte innovative come il sobetto al pomodoro e polvere d'acciuga o il gelato al cren. Nel 2021 è poi arrivato il premio come Miglior Gelato Gastronomico al gusto nocciola e funghi porcini.

"È un presidio Slow Food, - rivelano i creatori Giulio Rocci ed Emanuele Monero - una una storica produzione, molto limitata, che insieme a Carlo Catani di Tempi di Recupero stiamo recuperando. L'idea di utilizzarlo per farci un gelato è nata dalla volontà di sperimentare nuovi gusti che vadano al di là di quelli italiani, l'aglio ad esempio è molto apprezzato in Oriente. Lo facciamo cuocere intero in acqua, cambiandola a ogni ebollizione, leviamo l'anima e poi ne mettiamo una piccola percentuale in una crema fatta con gli anacardi fermentati". Una volta ottenuto il gelato viene aromatizzato con zafferano delle Valli di Lanzo. Gambero Rosso consiglia di abbinarlo a gusti come nocciola, cioccolato o sorbetto salvia e limone.