"Il Vinitaly 2024 sarà all'insegna della moda": l'idea di Lollobrigida

"Il Vinitaly 2024 sarà all'insegna della moda": l'idea del ministro Francesco Lollobrigida per promuovere il Made in Italy

“Al prossimo Vinitaly porteremo un connubio tra alta moda e vino”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida nel corso di un intervento all’Assemblea Unione Italiana Vini, che si è tenuta il 12 luglio a Roma nella sede di Confcommercio.

Secondo quanto riporta il Gambero Rosso, l'incontro, dal titolo “Il mondo del vino che verrà. Scenari demografici e di consumo al 2040”, ha avuto come focus gli scenari vitivinicoli futuri. A questo proposito il ministro ha ricordato la mostra realizzata nella scorsa edizione di Vinitaly, che ha portato in fiera due dipinti: il "Bacco" di Caravaggio e il "Bacco fanciullo" di Guido Reni. Così, sull’onda del successo della scorsa iniziativa, ha rilanciato per il 2024: “L’arte sarà di nuovo presente al Vinitaly, dopo il grande successo dell’esposizione dei capolavori di Caravaggio e Guido Reni, ma mi piacerebbe nella prossima edizione del Salone internazionale una liason tra il mondo della moda e le aziende del vino presenti in fiera a Verona. Una grande sfilata collettiva”, ha rivelato il ministro.