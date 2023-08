Insetti all'assalto dei frutteti, pesche ko: crolla la produzione (-80%)

Pesche e nettarine, produzione a rischio a causa delle forficule

Pesche, percoche e nettarine sono il simbolo della frutta fresca estiva. Eppure la loro produzione è più che mai a rischio, soprattutto in Emilia Romagna e Veneto, le aree agricole più importanti e produttive (anche in termini di reddito) del Paese. Se già nella scorsa primavera si era registrato un tragico crollo nella produzione di pesche, percoche e nettarine, a causa del devastante maltempo, adesso si registra un altro dato allarmante: la presenza delle forficule, che da insetti utili stanno si stanno trasformando in una minaccia per le coltivazioni delle drupacee (pesche, nettarine, albicocche e ciliegie).

“Ci sono sempre state le forficule ma sino a un decennio fa erano totalmente innocue; adesso, sono diventate devastanti per i nostri pescheti e purtroppo non abbiamo strategie idonee per combatterle. La situazione sta diventando allarmante”. Così, a ItaliaFruitNews, descrive la situazione il produttore veneto Sandro Benedetti, che con l’omonima azienda agricola coltiva pesche e nettarine a Villafranca di Verona.