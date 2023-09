insetti nella pasta, ecco perchè si formano e come evitarli

Quando si parla di insetti nella pasta non sempre ci si riferisce alla nuova “moda” che vede la pasta realizzata con farina derivante da animale (per l’appunto gli insetti). La presenza di insetti dentro la pasta costituisce infatti qualcosa di conosciuto, perchè sono varie le tipologie di imenotteri che in particolari condizioni sono solite proliferare e svilupparsi nella pasta.

Se questo può accadere lasciando la pasta in condizioni di conservazione non corrette, trovare insetti nella pasta corrisponde a qualcosa di reale, che è accaduto anche nel recente passato in Italia.

Ma in quali casi nella pasta possono essere trovati insetti, anche vivi?

Come riporta il sito Londra today, la pasta, nella fattispecie quella secca, viene considerata “sicura” in quasi tutti i casi in quanto l’umidità viene eliminata quasi interamente, così da rendere i prodotti farinacei come la pasta per l’appunto poco appetibile agli insetti come la tignola, chiamata anche tarma della pasta, che trova proprio nei cereali anche raffinati un alimento importante, al punto da decidere di sviluppare la propria prole.

Se ad esempio non conserviamo adeguatamente la pasta, mantenendola in condizioni di umidità e alla luce, questa corrisponde alla condizione migliore per gli insetti: si stima che ogni anno ingeriamo quantità non così ridotte di insetti senza accorgercene, anche se nella maggior parte dei casi, restando nel contesto degli insetti come quello appena menzionato, costituiscono qualcosa che non è gradevole ma che non sortisce effetti negativi per la salute.

Se un pacco di pasta acquistato da poco, quindi chiuso ermeticamente risulta avere degli insetti nel suo contenuto, è una condizione che va ravvisata al negozio di vendita, così da segnalare il tutto al produttore principale.