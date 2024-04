La nuova ossessione di Lollobrigida: "Formaggi obbligatori nei ristoranti"

Il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida promuove l'obbligo di almeno un piatto con formaggio nei menù dei ristoranti: "Fa crescere la filiera"

Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, ha in mente una nuova battaglia per difendere i prodotti italiani. Questa volta i protagonisti sono i formaggi, che a suo parere dovranno essere obbligatori nei menù dei ristoranti con almeno un piatto a loro dedicato.

"Sto facendo un ragionamento con la ristorazione, sia con Confcommercio che Confesercenti. - ha spiegato il ministro a Gambero Rosso in una visita di cortesia allo stand della rivista al Vinitaly di Verona - Vorrei imporre un piatto dedicato al formaggio nei menu degli esercizi di ristorazione. Non il formaggio che accompagna, ma il formaggio che è il piatto, ricalcando un po' il modello francese".

Oltralpe infatti la consuetudine è quella di consumare almeno un formaggio ad ogni pasto. Questo vale sia a casa sia al ristorante. Questa proposta, spiega Lollobrigida, "porta con sé un aumento del valore" e "fa crescere la filiera, alza il valore del latte, un po' come è avvenuto con Grana e Reggiano".

Tra le proposte c'è quella di reintrodurre il carrello dei formaggi, in modo che il cliente possa scegliere quello che preferisce con il consiglio del personale del ristorante un po' come avviene per le bottiglie di vino e sommelier.