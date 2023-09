Malattie cardiovascolari, se il medico prescrive ortofrutta il rischio cala

Malattie cardiovascolari, uno studio dimostra che se il medico prescrive più frutta e verdura i rischi al cuore diminuiscono

Uno studio dell'American Heart Association ha dimostrato come se medici e operatori sanitari prescrivono ai propri pazienti frutta e verdura, quest'ultimi ne aumentano il consumo, perdono peso e per anche per questo mostrano riduzioni significative della pressione sanguigna.

Lo studio ha riguardato oltre 3.800 persone a basso reddito e/o a rischio di malattie cardiovascolari di 12 Stati dal 2014 al 2020. Al campione sono stati distribuiti buoni alimentari da 15-300 dollari al mese in rapporto alla dimensione della famiglia e al reddito per l'acquisto di frutta e verdura. Gli adulti hanno dichiarato di mangiare il 30% in più di vegetali nell'arco della giornata mentre per i bambini la percentuale è del 7%.

L'assunzione di più frutta e verdura ha portato a un riduzione della glicemia, dell'indice di massa corporea e un abbassamento della pressione sanguigna. Non solo, l'effetto positivo sulla pressione è circa la metà di quanto prodotto dai farmaci comunemente prescritti per l'ipertensione.

La ricerca ha integrato altri studi precedenti come quello realizzato dalla Tufts University, che aveva dimostrato come prescrivere frutta e verdura eviterebbe a 1,93 milioni di americani le complicazioni cardiovascolari come l'infarto e 350 mila decessi. In più si ridurrebbero i costi sanitari di circa 40 miliardi di dollari. Il Centers for Disease Control stima peò che solo un americano su dieci assume una dosa giornaliera sufficiente di frutta e verdura.