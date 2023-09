Cuore e cervello, le "cattive" emozioni possono portare all'infarto

L’equazione più importante non la insegnano a scuola. E ha a che fare con cuore e cervello: più in noi sono presenti emozioni di bassa gamma – rabbia, invidia, paura e dolore- , più si apre la via di infiammazione, ipertensione e ahimé anche infarto. L’incognita emozionale è stata smascherata e non da un istituto qualsiasi, ma dall’Heartmath californiano, che dal ‘91 studia il rapporto “matematico” fra cuore e cervello.

Cartesio non ne sarebbe contento: pare che a decidere quale tipo di cervello attiviamo - se la corteccia che presiede al discernimento e al ragionamento profondo o il cervello rettile più semplice ed automatico (quello che entra in azione davanti a una tigre, per intenderci) - sia proprio il cuore. Inteso come centro della consapevolezza e delle emozioni, che non sono banali pensieri ma hanno il potere di creare una distonia capace di trasformarsi in stress cronico, se protratta nel tempo.

Le emozioni sono molecole informazionali capaci di determinare quale cervello useremo, ma non solo!

A spiegarci l’intera faccenda è la dottoressa Silvia di Luzio, medico specializzato in cardiologia, Senior research associate alla Northwestern University di Chicago e mental coach di metodi multipli. Proprio lei, interverrà al convegno internazionale di epigenetica di Bologna, il 9 settembre, sul tema della gestione emozionale nei problemi cardiocircolatori, portando la sua esperienza clinica.