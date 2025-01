Menù di Capodanno: 5 ricette per iniziare il 2025 col piede giusto

Capodanno e tadizione: un menù che non delude mai per il Primo dell'anno

Ogni Capodanno c’è un piatto che non può mancare, un menù che sa di tradizione e di famiglia. Secondo i dati Coldiretti, la cucina italiana resta saldamente legata ai classici: l’82% delle tavole non rinuncia alle lenticchie, simbolo di prosperità, e il 67% preferisce cotechino o zampone. Non può mancare il salmone affumicato, presente nel 63% dei menù, mentre pesce e carne arricchiscono il piatto principale. Ma se quest’anno volessimo dare un tocco di novità senza stravolgere le tradizioni? Ecco cinque idee per una cena di Capodanno che mescola il nuovo e il classico.

1. Frittelline di patate con salmone affumicato

Un antipasto semplice e gustoso, perfetto per cominciare. Le frittelle di patate sono morbide dentro e croccanti fuori, e vengono accompagnate da fettine di salmone affumicato e una salsa leggera allo yogurt. Un piatto che si prepara in pochi minuti ma che sa come impressionare.

2. Tagliatelle di seppie su crema di piselli

Un primo piatto leggero e saporito, che unisce la delicatezza del mare con la dolcezza dei piselli. Le seppie tagliate a striscioline sono saltate velocemente in padella, poi adagiate su una morbida crema di piselli, completata da pomodorini confit. Un piatto elegante, ma senza troppi fronzoli.

3. Filetto di orata in crosta di patate

Un secondo piatto che fa sempre bella figura: l’orata viene cotta in forno con una crosta di patate sottili, che diventano croccanti e dorate. Il pesce rimane morbido dentro, e la senape aggiunge un tocco di sapore in più. Un piatto che è bello da vedere e buonissimo da mangiare.

4. Vitello tonnato

Il vitello tonnato è un piatto che non può mancare, ma con qualche piccolo accorgimento per renderlo perfetto. La carne viene cotta lentamente per diventare tenerissima, e la salsa al tonno è cremosissima. Un piatto che riesce sempre a fare la sua figura e a soddisfare tutti.

5. Cotechino e lenticchie: la tradizione che non molla

Per chi ama il Capodanno nella sua forma più classica, non può mancare il cotechino con lenticchie. Il cotechino è cotto lentamente per essere morbido e saporito, e le lenticchie vengono preparate con un soffritto semplice di carota, cipolla e sedano. La tradizione vuole questo piatto, e noi non lo abbandoniamo.

Queste ricette sono un mix di novità e tradizione, per una cena di Capodanno che guarda al futuro senza dimenticare il passato. In fondo, la magia del Capodanno è proprio questa: poter sedersi a tavola con chi si ama e con piatti che ci fanno sentire a casa.