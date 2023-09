Latte italiano, le 10 migliori marche da acquistare al supermercato

Latte italiano, ecco le 10 migliori marche per qualità, sicurezza e salubrità che potete trovare al supermercato

Il latte è un alimento molto utile all'organismo, anche se alcuni fanno a digerirlo. In ogni caso oggi non è difficile trovarne senza lattosio o vegetale. Oltre ad essere molto dissetante è ricco di proteine, vitamine B, B12, A, D, E e minerali, tra i quali fosforo, magnesio e calcio. Il latte dovrebbe essere prodotto in modo standardizzato ma putroppo ci sono marche che propongono un prodotto derivante da mucche bombardate di antibiotici che potrebbero alternarne le proprietà. Anche per questo si può dire che in commercio ci sia latte di diverse qualità.

Il sito Salvagente ha realizzato la classifica delle migliori marche di latte che si possono acquistare al supermercato. Per questa lista ha analizzato 25 marche di latte fresco e filtrato, tutti interi e 100% italiani a lunga conversazione, valutandone igiene, sicurezza, qualità e la presenza di antibiotici. Non sono state prese in considerazione aziende biologiche.

Il risultato a livello generale è stato comunque positivo, considerando che non sono state trovate tracce di antibiotici né di microtossine o batteri.

Le migliori marche di latte al supermercato