Panettoni Artigianali-Natale 2023? Fichi, amarene e... Le novità dalla Sicilia

Panettoni Artigianali per il Natale 2023? Fichi, amarene e... Le novità dalla Sicilia

In occasione del Natale, la pasticceria brontese Vincente Delicacies si prepara a conquistare i palati dei suoi consumatori con diverse novità realizzate con materie prime artigianali selezionate con attenzione e professionalità.

Primo tra tutti il panettone Fatsuka, un panettone artigianale ricoperto di cioccolato bianco e Pistacchi di Sicilia pralinati al Cioccolato Bianco racchiuso in un’elegante confezione con vasetto di crema spalmabile al Pistacchio Verde di Bronte DOP e pratico coltello spalmacrema (p.Euro 60 per gr. 750+180).

Didime possiede d’altro canto un morbido impasto che racchiude fichi, malvasia e noci avvolto in un incarto realizzato a mano (p. Euro 35 per gr.750)

Marena racchiude invece un cuore morbido di amarena candita e scaglie di “Cioccolato di Modica IGP” ed è ricoperto di “Cioccolato di Modica IGP” e scaglie dello stesso cioccolato. (p. Euro 35 per gr.750)





Tra i panettoni confezionati in pratico packaging metallico, spiccano invece Nucilla, con la sua copertura di cioccolato al latte e granellone di nocciola tostata e Vivace, il panettone ai 3 Cioccolati con Gocce di Cioccolato Extra Fondente 70%, Cioccolato al Latte 36% e Cioccolato Bianco, ricoperto di finissimo Cioccolato Bianco e Sfere di Cioccolato (p. Euro 45 per gr.750)

Pasticceria

Un grande laboratorio di pasticceria che conta 40 persone impiegate a tempo pieno, per una storia che inizia 20 anni fa con una storica attività brontese. Da circa 4 anni, Vincente Delicacies ha visto un forte rinnovamento della propria azienda, pur mantenendo al centro della propria filosofia ed attività le ricette storiche dalla forte impronta siciliana.

Tutti i dolci vengono infatti prodotti grazie a un lievito madre il cui ceppo è quello della pasticceria storica, che risale al 1972.

I dati economici

Il fatturato globale è di quasi 80 milioni di euro. I prodotti di Vincente Delicacies sono venduti unicamente al dettaglio specializzato, come boutique, gastronomie e piccoli punti vendita. Vincente Delicacies è presente in 40 Paesi in tutto il mondo, tra cui spiccano la Nuova Zelanda, l’Australia e il Giappone.