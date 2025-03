Particolare Milano raddoppia e apre in Brera il nuovo concept bistrot dedicato alla condivisione

Particolare Milano raddoppia e inaugura una nuova avventura. Dopo il successo del ristorante di via Tiraboschi, nel cuore di Porta Romana, nasce il nuovo bistrot in via Moscova 50. Una location prestigiosa che offrirà agli ospiti un’esperienza accogliente e raffinata, a pranzo e a cena, dal martedì alla domenica. Un concept rinnovato, che mette al centro la condivisione e propone un viaggio gastronomico attraverso ricette in formato sharing, ispirate al modello delle tapas. Il nuovo Particolare Milano si distingue per un'atmosfera avvolgente, che unisce la raffinatezza del design contemporaneo alle suggestioni di una Milano che sa sorprendere, un collage di pensieri e dettagli.

Gli interni del locale raccontano una storia unica, fatta di particolari che stimolano l'immaginazione e il dialogo. Le sale si distinguono per i colori morbidi e materici, in cui gli intonaci svelano gli archi di una vecchia Milano ottocentesca, mentre le boiserie traggono ispirazione dai motivi Pontani. Lance binate si rincorrono in un cielo di tessuti tesi, dando vita a uno spazio che invita alla scoperta e alla riflessione. La cucina, vero cuore pulsante del locale, è uno scrigno luminoso dove accade la magia: la sua presenza discreta, ma elegante, si riflette tra le comode poltrone e i tavolini in marmo. Il risultato è un'atmosfera intensa e accogliente, impreziosita da piccole invenzioni e curiosi ready-made.

Gli avventori più attenti potranno divertirsi a cogliere le citazioni dei grandi maestri dell’architettura del secolo scorso, che rendono il design di Particolare Milano un tributo alla storia e un'esperienza culturale oltre che culinaria. I due soci fondatori, Andrea Cutillo, chef mosso da una passione inesauribile, e Luca Beretta, motore organizzativo e visionario, hanno voluto mettere al centro di questa nuova avventura l’idea di convivialità. Piatti da condividere, che invitano a un’esperienza gastronomica corale, rendono la proposta fresca, dinamica e perfettamente in sintonia con lo spirito di una Milano cosmopolita e vivace. “La condivisione è il cuore del nostro nuovo progetto. Vogliamo che ogni tavolo sia un luogo di incontro, dove il cibo diventa l’occasione per creare ricordi e connessioni,” raccontano i fondatori.

Particolare Milano, il menù: equilibrio tra tradizione e innovazione

Particolare Milano

Il nuovo menù di Particolare Bistrot è un viaggio tra sapori autentici e combinazioni innovative, pensato per soddisfare ogni palato con piatti che uniscono tecnica, qualità e stagionalità. Basato su i valori della condivisione, si identifica per essere un menù “tapas concept”, dove il pasto diventa un’esperienza sociale e interattiva, in cui ogni assaggio si trasforma in un racconto culinario da condividere con gli altri. Particolare con le sue tapas d’identità italiana vuole rendere omaggio al territorio con un tocco internazionale.

Dagli eleganti crudi di mare, come gli Scampi e il Gambero rosso di Sicilia, alle tartare e ai carpacci arricchiti da contrasti unici, il menù valorizza ingredienti selezionati e preparazioni curate nei minimi dettagli. Tra i primi, il Risotto ai porcini e la Pasta patate, provola affumicata e baccalà offrono una rivisitazione sofisticata dei grandi classici, mentre nei secondi spiccano il Calamaro alla plancia con salsa all’arancia e la Guancia di manzo cotta a bassa temperatura. Non mancano proposte vegetariane, come la Milanese di cavolfiore e il Carciofo alla griglia, accanto a dolci raffinati come il Tiramisù particolare e la Crostatina ai frutti rossi. Un menù ricco di sfumature, che invita ogni ospite a scoprire l’equilibrio creato dallo chef Andrea Cutillo tra tradizione e cucine del mondo.