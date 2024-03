Pasqua 2024, dall'uovo 'Rana' di Knam a Capitan America di Antoniazzi

Pasqua 2024, le uova rana di cioccolato by Knam

Il re del cioccolato regala l’uovo rana per Pasqua 2024: cioccolato fondente 70%, con occhi in cioccolato bianco e lingua in pasta di zucchero.

Pasqua 2024, Excelsior Hotel Gallia di Milano uovo trottola con coniglietto

L'uovo dell’Excelsior Hotel Gallia viene realizzato dal pastry chef Stefano Trovisi? Una trottola con di coniglietto in cioccolato al suo fianco.





Pasqua 2024, Uovo Antoniazzi? Capitan America o Spiderman

Antoniazzi prepara una Pasqua da super erori con le uova a forma di Capitan America e Spiderman. Gli amanti del green possono invece puntare sulle uova coccinella, ape e lumaca.





Pasqua 2024, Bonajuto e l'uovo Pigna

La cioccolateria di Modica sforna uova gourmet che assomigliano a soprammobili come la Pigna (anche in rosso o rosa) o l’uovo trapuntato





Pasqua 2024, Uovo Nautilus e Air Force Coco da Vittorio

L'uovo di Pasqua made Da Vittorio? Oltre alle proposte classiche ecco la versione Nautilus, Air Force Choco e Space Chocolate.







