Pesche e nettarine, agosto un mese nero: rincari in vista. Ecco di quanto

Pesche e nettarine: l'andamento della produzione lascia intendere un aumento del prezzo a settembre

E' stato un agosto difficile per pesche e nettarine. Come conferma Italfrutta.net, l'ortofrutta a peso imposto segna il livello record con un aumento del 10% rispetto al 2022. All'inizio di giugno le vendite erano aumentate fino all'11% a valore negli ipermercati e supermercati della grande distribuzione mentre nelle prime tre settimane di agosto hanno registrato un calo fino all'11,7%. Il prezzo medio è stato non molto superiore rispetto al 2022.

Il risultato di agosto rischia di compromettere l'intera campagna estiva in quanto in questo mese è stato venduto quasi il 30% del prodotto da inizio anno, che potrebbe portare anche al 40% di tutto agosto. A livello di prezzi, le gelate nel Nord Italia e poi le forti pioggie di maggio lasciano presagire un aumento del costo per pesche e nettarine.