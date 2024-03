"Più leggero e beverino": il vino bianco sorpassa quello rosso

Il vino bianco batte il rosso perché considerato più leggero ed economico oltre che meno calorico

La nuova tendenza è quella di preferire il vino bianco a quello rosso. Non si tratta di una moda tutta italiana ma che si registra a livello globale, come confermano i dati forniti dalla Organizzazione internazionale della vigna e del vino (Oiv).

Dal 2019 al 2023 il consumo di vino rosso è calato del 15% nelle esportazioni e nei consumi interni. Il crollo è stato della stessa entità anche in Francia. I dati dell'Oiv (Oiv) confermano d'altro canto un aumento del consumo globale di bianchi e rosati rispettivamente del 10% e del 17%, per non parlare di un vero e proprio boom degli spumanti, con il prosecco capofila, in Germania, USA e Regno Unito.

Il trend stando gli esperti è da imputare a una percezione del vino bianco come più leggero e meno calorico. In più bisogna considerare stagioni sempre più calde e soprattutto il prezzo più basso. Raramente infatti si trovano vini bianchi molto costosi.