Plastica, sempre più bottiglie con i tappi che non si staccano: perchè?

Plastica, sempre più bottiglie con i tappi che non si staccano per salvare il pianeta dall'inquinamento. La nuova direttiva Ue

Le bottiglie di plastica si trasformano per fare del bene all'ambiente. Dato il loro considerevole impatto sull'inquinamento del pianeta, la Commissione europea ha stabilito che dal 3 luglio 2024 tutte le bottiglie in plastica debbano prevedere che il tappo sia attaccato al contenitore. Una novità già messa in pratica da alcuni marchi, ma che fra un anno e mezzo diventerà obbligatoria.

Sarà capitato a tutti infatti, almeno una volta, di trovarsi ad aprire una bottiglia di plastica senza che il tappo si stacchi del tutto. Presi alla sprovvista si potrebbe pensare che questo sia solo un caso oppure un difetto di fabbrica. Ma non è così. Il motivo è una nuova regola per ridurre l'inquinamento. La plastica, infatti, domina la nostra quotidianità, e quindi il pianeta. Ma solo un parte ridotta viene davvero riciclata in nuove bottiglie o in vestiti. Il resto, invece, non fa che restare sparso per il globo, inquinando mari e boschi (esistono intere isole di plastica): perché una bottiglia di plastica si deteriori completamente ci vogliono all'incirca 500 anni.