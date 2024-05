Progetto "Frutta e verdure nelle scuole": intossicati bambini e insegnanti

In Emilia Romagna e anche altre Regioni alcuni alunni e insegnanti si sono sentiti male dopo aver mangiato i pomodorini freschi del progetto "Frutta e verdura nelle scuole"

La scorsa settimana I pomodorini freschi del progetto "Frutta e verdura nelle scuole" del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste hanno intossicato diversi alunni e insegnanti di alcune scuole dell'Emilia Romagna. I bambini colpiti hanno tra 6 e 11 anni. I primi sintomi si sono manifestati dopo aver mangiato i pomodorini per la merenda del mattino.

Come riporta ilfattoalimentare.it, il problema ha riguardato soprattutto la provincia di Modena con le prime segnalazioni dalle elementari Emilio Po e Galilei, dove 132 alunni e 7 insegnanti hanno accusato malesseri. Due alunni sono stati ricoverati in ospedale e poi dimessi in poche ore. Sono stati poi segnalati casi di intossicazione alimentare anche a Forlì con 40 bambini coinvolti, Rimini Faenza, Cesena in Friuli Venezia Giulia, nelle Marche e a Udine. Il progetto "Frutta e verdura nelle scuole" è stato sospeso in via cautelativa.