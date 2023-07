Quale pomodoro nell'insalata caprese? Il sondaggio che vi sorprenderà

La categoria del pomodoro è in assoluto una delle più importanti del reparto ortofrutta di un supermercato. È responsabile di circa un 8% delle vendite complessive, occupa spazi importanti con assortimenti esaustivi in tutti i mesi dell’anno. Ma, ad oggi, la differenza tra i diversi pomodori non è sempre chiara al consumatore. Lo dimostra un sondaggio realizzato dal sito ItaliaFruitNews, secondo cui per i clienti di un supermercato non c’è distinzione tra un pomodoro e l’altro nelle diverse ricettazioni e occasioni di consumo. In altre parole, tutto va bene per tutto e questo è un autogol per il settore.

La ricerca è partita da una domanda specifica: quali sono le caratteristiche che deve avere un pomodoro per fare un’insalata caprese? Da qui si sono poi sviluppati altri quesiti. Secondo quanto è emerso, per il 58% dei lettori la qualità più importante è la "polpa soda e compatta" - il che è logico se si pensa che in un abbinamento tra pomodoro, prosciutto crudo e mozzarella (che già di per sè contiene molta acqua) evitare di "annacquare" ulteriormente la pietanza è una delle priorità per un piatto ben riuscito.