Rhum Barbancourt presenta l'Edizione Limitata per i 160 anni, in una cena haitiana al Rita's Tiki Room di Milano

Rhum Barbancourt presenta l’Edizione Limitata per i suoi 160 anni, in una cena tipicamente haitiana al Rita’s Tiki Room di Milano

La maison di Rhum Barbancourt protagonista a Milano di una cena stampa tipicamente haitiana per presentare la sua 8 anni – Reserve Speciale con la società “Rinaldi 1957”, presso il Rita’s Tiki Room di Milano, il tiki cocktail bar spin-off dello storico Rita&Cocktails creato da Edoardo Nono. La società Barbancourt, rappresentata in sede da Gabriele Rondani (Direttore Marketing “Rinaldi 1957”), è una storicissima distilleria che ha aperto le sue porte nel 1862 ad Haiti, allora nota come “Perla delle Antille”.

Rhum Barbancourt, la storia e i valori

La sua sede si trova proprio nella piana di Cul-de-Sac, un’area fertile che si apre tra Port-au-Prince verso il Lago Azuéi, vicino al confine con la Repubblica Dominicana, in una zona in cui venti del Nord-Est fanno arrivare la pioggia e hanno un effetto rinfrescante rispetto al clima tropicale.Le piantagioni di canna da zucchero coprono 600 ettari, 120 dei quali sono di proprietà della Distilleria. La fondazione di questa realtà unica per il territorio si deve a Dupré Barbancourt, originario della regione francese di Charente, il quale ebbe l’idea di adoperare la tecnica della doppia distillazione tipica del Cognac e l’invecchiamento in legno diquercia per creare un rum esclusivo nell’immaginario di Haiti.



Rhum Barbancourt presenta l'Edizione Limitata per i 160 anni,

in una cena haitiana al Rita's Tiki Room di Milano



Il suo know-how è stato poi trasmesso e sapientemente affinato di generazione in generazione. Negli anni ’50, in particolare, Jean Gardère ha dato una nuova dimensione alla distilleriaattraverso l’industrializzazione con suo figlio, Thierry Gardère, e ha aumentato la capacità produttiva. Sua nipote, Delphine Gardère (attuale proprietaria che garantisce l’eredità della distilleria), ha ispirato invece una dimensione più moderna e internazionale per la distilleria e per il Rhum Barbancourt. Oggi i valori portanti di Barbancourt sono certamente quelli filantropici, artigianali e tradizionali. Rhum Barbacourt è infatti fortemente legato al territorio in cui si ubica, quello di Haiti, e supporta e promuove, attraverso la sua associazione, una serie di attività culturali e sociali durante tutto il corso dell’anno.

La sua produzione si mantiene invece saldamente ancorata alla tradizione pur assicurando la continua evoluzione del prodotto.

Rhum Barbancourt, la ricetta vincente

Rhum Barbancourt si realizza con la canna da zucchero Madame Mevs, una varietà di Haiti, selezionata per il suo potenziale aromatico. I nostri rum sono realizzati con il100% di puro succo di canna da zucchero. Le canne sono raccolte e macinate entro le prime 24/48 ore per garantire la loro freschezza: le componenti aromatiche si mantengono e con la cottura del succo della canna da zucchero, i rum hanno un bouquet rotondo e fruttato, grazie anche al processo di distillazione. Il metodo di distillazione ispirato al cognac è rimasto praticamente invariato sin dall’inizio, ma si è evoluta l’attrezzatura che rispetta i moderni criteri e garantisce un basso impatto ambientale. Il metodo tradizionale di produzione del Rhum Barbancourt dal 2021 è nel Registro Haitiano dell’Eredità Culturale. I rum di Barbancourt sono i soli invecchiati sull’isola. Sotto l’occhio attento del Master Distiller, tutti i rum vengono invecchiati in rovere francese in celle umide e fresche nel cuore della Plaine du Cul-de-Sac.



Rhum Barbancourt presenta l'Edizione Limitata per i 160 anni,

in una cena haitiana al Rita's Tiki Room di Milano



Rhum Barbancourt 8 anni – Reserve Speciale edizione limitata

Per il suo 160° anniversario, Rhum Barbancourt presenta un'Edizione Limitata. L’Italia è il primo Paese ad averla dopo Haiti.Per questa occasione, la Riserva Speciale ha beneficiato di ulteriori 10 mesi in barrique nuove di rovere del Limousin.Questa particolarità gli conferisce un bel colore mogano, con un naso floreale e vanigliato, molta rotondità e morbidezza dovute ai tannini molto presenti ma senza aggressività, con una bella lunghezza in bocca.Questa bottiglia dal packaging speciale riflette l'identità del marchio attraverso l'illustrazione degli elementi chiave della tradizionale tecnica di produzione.Svetta su fondo blu e attorniata dall’oro, il simbolo della Distilleria: la dea dell'agricoltura, una donna con in mano uno scettro di canna da zucchero. La stella radiosa è un riferimento al nome originale della distilleria: il Domaine de l'Etoile.

Rhum Barbancourt - 4 anni

Prodotto a partire da puro succo di zucchero di canna, distillato e invecchiato in botti di quercia francese, il Rhum Barbancourt 3 stelle si presenta di colore brillante.Al naso, note di vaniglia e spezie si mescolano tra loro e in bocca arriva una freschezza aromatica notevole che si rivela con note di pepe.

Rhum Barbancourt 8 anni – Reserve Speciale

In origine chiamato “La Goutte d’Or” (La Goccia d’Oro). Prodotta a partire da puro succo di canna da zucchero, distillata e invecchiata in botti di quercia francese, la Reserve Speciale si presenta di colore brillante con riflessi giallo pallido. Al naso, la vaniglia si mescola alle note grigliate di bosco e in bocca la vaniglia è nuovamente intensa in tutta la sua rotondità per un finale ampio.

Rhum Barbancourt 15 anni – Reserve du Domaine

Originariamente riservata al consumo familiare, la Reserve du Domaine è prodotta a partire da puro succo di canna da zucchero, distillata e invecchiata in botti di quercia francese per 15 anni e un ulteriore finish di 6 mesi in botti ex-bourbon, si presenta di colore ambrato con riflessi bronzei e si esprime al naso con frutta esotica. In bocca, le note speziate si uniscono al percepito del naso per un finale rotondo e lungo.

Rita's Tiki Room di Milano - Menù Food by Eugenio Roncoroni



Rhum Barbancourt presenta l'Edizione Limitata per i 160 anni,

in una cena haitiana al Rita's Tiki Room di Milano



•LAMB KIBI - polpettine di manzo e agnello con verdure pickled

•MIRAFLORES STICKS bastoncini di gamberi con salsa hoisin e basilico serviti con red maio ACRAS MEATBALLS frittelle di malanga e verdure con salsa epis

•GALLETTO STUFATO CON ANACARDI servito con RISO CROCCANTE e AVOCADO

•PATATINE DOLCI FRITTE con maionese piccante e salsa tartara haitiana

Rita’s Tiki Room

Il Rita’s Tiki Room nasce nel 2019 sulla Ripa di Porta Ticinese, di fronte allo storico Rita & Cocktails, da un’idea di Edoardo Nono e Chiara Buzzi, oggi socia di entrambe le realtà.Gli interni del locale sono stati tutti pensati e disegnati dallo scenografo Matteo Oioli che ha ricreato un ambiente fusion e un’atmosfera Tiki unendo richiami polinesiani e caraibici, grazie ai materiali utilizzati e agli arredi scelti. Il Tiki Room è un vero e proprio tropical e tiki bar e una rumeria con più di 350 etichette presenti in bottigliera agli altri importanti distillati.