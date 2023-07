Riapre a Firenze il Giacosa, lo storico bar dove nacque il Negroni

Il coktail più famoso al mondo torna a casa: riapre a Firenze il caffè Giacosa - dove nacque il Negroni - all’angolo tra via Tornabuoni e via della Spada per volontà del gruppo Valenza. Una novità positiva dopo la chiusura della boutique di Roberto Cavalli che lo aveva inglobato nel 2017.

La storia di Giacosa risale agli anni '30 dell’Ottocento quando via Tornabuoni e le vie adiacenti attiravano viaggiatori da tutto il mondo come parte dei loro Grand Tour. Fu in questo “Salotto d’Europa” che i fratelli Giacosa aprirono, nel 1860, la loro attività, già fondata a Torino nel 1815.

Giacosa, com'è nato il Negroni

Uno dei clienti più affezionati era il conte Cammillo Luigi Manfredo Maria Negroni, dandy e grande viaggiatore. Fu grazie a lui che si deve la creazione del Negroni. Invece del miscelato a base di Vermouth dolce rosso di Torino, Bitter Campari e uno spruzzo di seltz - noto come l’Americano - Negroni chiese di aggiungere il gin. Nasceva così, oltre un secolo fa “un americano come il conte Negroni”. Il cocktail italiano più amato al mondo.